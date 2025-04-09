Yatırım fonlarında dolarizasyon artıyor

Mart ayı verilerine göre, yatırımcılar döviz bazlı varlıklara yönelmeye devam ederken, menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarında toplam dolarizasyon oranı yüzde 41,6’ya yükseldi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamalarına göre, yatırımcıların fon tercihinde yeniden döviz ağırlıklı varlıklara yöneldiği görülüyor. Mart ayında menkul kıymet yatırım fonlarında dolarizasyon oranı yüzde 42,3’e çıkarken, emeklilik fonlarındaki oran yüzde 39,4 ile şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bloomberg HT’nin haberine göre emeklilik fonlarında 2020’den bu yana dövize yönelim artış gösterse de bu alanda dalgalı bir seyir izleniyor. Para piyasası fonlarında ise 19 Mart’tan sonra ciddi bir çıkış yaşandı.

Uzmanlar, bu eğilimin yatırımcıların döviz bazlı enstrümanlara olan güvenini ve kur beklentilerini yansıttığı görüşünde.