Yatırım fonlarında rekor büyüme: 12 trilyon TL'ye ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2026 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.

Yatırım fonlarının büyüklüğü 12 trilyon TL'ye ulaştı

Rapora göre 2020 yılında banka dışı finansal kesimin (BDFK) toplam finansal sistem içindeki payı yüzde 12 düzeyindeyken, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 26'ya yükseldi. Bankacılık sektörü toplam mevduat büyüklüğü 28 trilyon TL'ye ulaşırken, yatırım fonlarının büyüklüğü 12 trilyon TL ve GSYİH'ye oranı yüzde 17 dolayında hesaplandı.

M enkul kıymet yatırım fonları 2.118'e yükseldi

Son beş yılda yatırım fonu piyasasında güçlü büyüme görülürken, büyümenin ana sürükleyicisi menkul kıymet yatırım fonları (MKYF) oldu. MKYF sayısı 2022'de 1.084 iken 2.118'e yükseldi. Aynı dönemde diğer fon türlerinin sayısı da 627'den 1.171'e çıktı.

MKYF'lerin gelişiminde para piyasası ve benzeri fonlar ile serbest döviz fonlarının öne çıktığı görüldü. 2023 yıl sonunda yüzde 16 olan para piyasası ve benzeri fonların payı son dönemde yüzde 33'e ulaştı. Serbest döviz fonları yüzde 35 civarında yatay seyir izledi.

Para piyasası fonları 2,8 trilyon TL'ye ulaştı

2023 yılının sonunda 234 milyar TL olan para piyasası ve benzeri fonlar, 2025 yılı ilk çeyreğinde ve 2026 yılı şubat ayı sonrasında yaşanan jeopolitik ve finansal piyasa gelişmelerinin etkisiyle görülen sınırlı gerilemeye karşın büyümesini sürdürerek 30 Nisan 2026 itibarıyla 2,8 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Öte yandan serbest şemsiyesi altında olup adında döviz geçen fonlar 2023 yıl başındaki 9 milyar ABD doları seviyesinden 30 Nisan tarihi itibarıyla 65 milyar doların üzerine çıktı.

Emeklilik fonları 2,4 trilyon TL seviyesine geldi

MKYF'ye göre görece daha yavaş bir büyüme kaydeden emeklilik fonları 2023 yılının başında 401 milyar TL seviyesindeyken 30 Nisan 2026 itibarıyla 2,4 trilyon TL seviyesine geldi. Daha uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmesinin de etkisiyle emeklilik fonlarının büyüklüğünün yaklaşık yüzde 50'si altın ve kıymetli maden fonlarından oluştu.

Yatırım fonu portföy dağılımında bankaların mevduat ve repo işlemleri ile menkul kıymet ihraçları öne çıktı.TL yatırım fonu portföylerinde ağırlıklı olarak mevduat ve repo işlemleri yer alırken, bu işlemlerin toplam bakiyesi 2,8 trilyon TL seviyesine ulaştı.

BDFK'de ise sigorta, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin toplam aktif büyüklüğünün milli gelire oranı 2023 sonunda yüzde 7,7 iken 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 9'a yükseldi.