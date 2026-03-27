Yatırım fonu kazançlarında vergi değişti: Stopaj oranı yüzde 17,5 oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında yapılan düzenlemeyle, yatırım fonu katılma paylarından sağlanan gelirlerde stopaj oranları yeniden düzenlendi.

Stopaj oranları yeniden belirlendi

Yeni düzenleme doğrultusunda, hisse senedi yoğun fonlar ile iki yıldan uzun süre elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 stopaj uygulaması sürecek. Ancak Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmeyen serbest fonlar bu kapsamın dışında bırakıldı. Bu kapsama girmeyen diğer yatırım fonu kazançlarında ise stopaj oranı yüzde 17,5 olarak belirlendi.

TEFAS dışı fonlara farklı uygulama

Düzenlemede özellikle Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmeyen serbest fonlara yönelik ayrım dikkat çekti. Bu fonlar, vergi avantajı kapsamına alınmadı.

Karar, yayım tarihinden sonra edinilen ve TEFAS’ta işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fon katılma paylarından elde edilecek kazançlar için geçerli olacak. Düzenleme, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamaya ilişkin süreç Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.