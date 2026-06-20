Yatırım iştahı, güveni ve kapasiteyi artırdı

Recep ERÇİN

Merkez Bankası (TCMB) İktisadi Yönelim Anketi Haziran 2026 sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 74,3 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5’e yükseldi. Sektörler özelinde bakıldığında kapasite kullanımının en yüksek olduğu faaliyet alanı yüzde 84 ile kâğıt oldu. Deri ise yüzde 59,7 ile kapasitenin en düşük kaldığı sektör olarak öne çıktı.

Tüketim ve ara malında düşüş yaşandı

Mal grupları özelinde incelendiğinde, haziran ayında bir önceki aya kıyasla dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları ve ara malların üretimini yapan işletmelerde kapasite kullanımları hem yıllık hem de aylık bazda geriledi. Buna karşın yatırım mallarında hem yıllık hem de aylık bazda kapasite kullanımı artışı yaşandı.

Bu noktada imalatçı işletmelerle yapılan anket sonuçlarının yansıttığı Reel Kesim Güven Endeksi’ne (RKGE-MA) bakıldığında, haziran itibarıyla mevsimsellikten arındırılmış değer bir önceki aya göre 1 puan artarak 102 seviyesine ulaştı. Arındırılmamış endeksteki artış da 0,2 puan oldu ve endeks değeri 103,5’e yükseldi.

İmalatçı gelecek üç aydan umutlu

Detaylara inildiğinde, imalatçının geçmiş on iki aya kıyasla gelecek on iki ayda sabit sermaye yatırım harcaması beklentisi 12,4 ile son 20 ayın en yüksek seviyesine işaret etti. Bu verinin yatırım mallarındaki kapasite artışını desteklediği görüldü.

Bununla birlikte imalatçının son üç aydaki üretim hacmi artışının 2,7 ile yılın en düşük seviyesinde kaldığı, toplam kayıtlı sipariş miktarının -11,6 ile azalışa işaret ettiği haziran döneminde mevcut mal stok seviyesinde ise 4,2 ile son 22 ayın en yüksek düzeyi görüldü.

İmalatçının gelecek üç aylık döneme ilişkin beklentilerine bakıldığında, toplam sipariş miktarında artış beklentisi 15,5 ile, gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentisi de 14,7 ile şubattan sonra yılın ikinci en yüksek seviyesine işaret etti.