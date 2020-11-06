Yatırım malı ithalatında toparlanma var

06 Kasım 2020

Mehmet KAYA

Hammadde ithalatında da zayıf seyir sürüyor. DÜNYA’nın derlediği verilere göre, ilk 10 ayda yatırım malları ithalatı 24,5 milyar dolara yükselerek, 2011’den bu yana en düşük seviye olan 2019 toplamının üzerine çıktı. Ekimdeki seyrin sürmesi halinde, ara malı ithalatının son yılların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin sanayide yoğun ithal girdi kullanımı nedeniyle, ekonomik aktivitenin göstergelerinden sayılan yatırım malları ithalatında toparlanma işaretleri gözlenirken, hammadde ithalatında zayıf seyir sürüyor.

DÜNYA’nın derlediği verilere göre, ekim ayında aylık bazdaki toparlanmanın devam etmesi halinde son yılların en yüksek yıllık yatırım malları ithalatlarından birinin doğması ihtimali belirdi. Canlanmayla birlikte yatırım malları ithalatının yılsonunda 29 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu seviye 30 milyar dolar ile son dönemin en yüksek rakamının ulaşıldığı 2011 yılına yaklaşıldığını gösteriyor.

Türkiye’nin yatırım malları ithalatı 2011’de 30 milyar 833 milyon Dolar seviyesindeydi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise 24 milyar 540 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre ithalat yüzde 18.35 düzeyinde arttı. Bunda son 2 aydır, aylık bazda yaşanan yüksek artışlar katkı yaptı. Yılın kalan iki ayında önceki yıllarda olduğu gibi 2-2,5 milyar dolar bandında bir ithalat gerçekleşse dahi yılsonunda 29 milyar doların üzerinde, 2011 yılına yakın bir ithalat yapılmış olacak. Hammadde ithalatı ise bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 2,5 geriledi ve 126.5 milyar dolar a düştü.