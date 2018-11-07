Yatırım ödenekleri gelecek yıl cari olarak azaltılacak
Hükümet, 2019 yılında aralarında kamu-özel ortaklığı modeliyle yapılanların da olduğu bazı yatırımlardan vazgeçmeyi, bazılarını yeniden yapılandırmayı planlıyor.
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