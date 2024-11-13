Yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesinde yeni kriter

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öngörülen toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olmalı

Mevcut düzenlemede finansman başvurusu öncesinde Bakanlığa yapılacak başvurularda, başvuru tarihi itibarıyla AR-GE harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor. Tebliğ değişikliğiyle buna ek olarak, yatırımcılara, son verilen mali yıl bilançosunda yer alan öz kaynak tutarının en az 50 milyon lira olması şartı getirildi.​​​​​​​

Faiz veya kâr payı desteği düzenlemesi

Daha önceki tebliğe göre programdan faydalanan yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği alamama durumları söz konusuydu. Değişiklik kapsamında, yatırımcılar sadece finansman programı kapsamındaki finansman kullanımları için faiz veya kâr payı desteği alamayacak.