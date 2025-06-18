Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yatırım taahhütlü avans kredisi desteklerinde program büyüklüğünü artırdıklarını duyurdu.

Sanayici, yatırımcı ve ihracatçılarıçeşitli teşvik paketleriyle desteklediklerini belirten Erdoğan, "Yatırım taahhütlü avans kredisi desteklerinde program büyüklüğünü 300 milyar liradan yüzde 70 artışla toplam 500 milyar liraya çıkartıyoruz." dedi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankamız, asgari 1 milyar Türk lirası tutarındaki orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara 2 yıl ana para ödemesiz, azami 10 yıl vade ve azami 10 milyar Türk lirası tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırıyor. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Program büyüklüğünü, 300 milyar liradan yüzde 70 artışla toplam 500 milyar liraya çıkartıyoruz" dedi.

Yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) nedir?

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir program niteliği taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2023 yılından beri firmaların yatırım projeleri için toplam yatırım tutarı en az 1 milyar TL olan projelerine bankalar aracılığıyla YTAK tahsis ediliyor.