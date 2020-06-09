“Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'nin rakamlara yansımasını bekliyoruz”

09 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bir yandan iç piyasanın canlanması ile ilgili adımlar atılırken, diğer yandan ihracatçıyı destekleyen adımların gelmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

İhracatçı firmalar için de hayata geçirilen 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'nin önemli bir adım olduğunu kaydeden Çevikel, “Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacak. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacak. Burada önemli olan desteğin ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye yönelik olması. Aynı zamanda da yatırım yapacak olanlara verilecek olması. Bu anlamda yapılan çalışmayı destekliyoruz. En kısa zamanda da rakamlara yansımasını diliyoruz” dedi.