Yatırım tercihleri yakından izlenen Warren Buffett Apple hisselerini satmaya devam ediyor

ABD’li dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffett yıllar boyunca teknoloji devi Apple’ın hisselerinin en büyük sahiplerinden biri olageldi.

2023 sonunda Buffett’ın Berkshire Hathaway şirketi Apple’ın tedavüldeki hisselerinin yüzde 5,7’sini elinde bulunduruyordu. 907,6 milyon adet hissenin o dönemdeki yaklaşık değeri ise 174,3 milyar dolardı.

Berkshire Hathaway bu yılın başlarında Apple hisselerini satmaya başladı. 30 Eylül itibarıyla hisselerini üçte iki oranında azalttı.

Berkshire üçüncü çeyrek kazanç raporuna göre hâlâ yaklaşık 296 milyon Apple hissesine sahip.

Cumartesi günü açıklanan üç aylık kazanç raporu, Apple’a 30 Eylül'de 69 milyar dolar ya da hisse başına yaklaşık 233 dolar değer biçti.

Berkshire Hathaway şu anda vergi öncesi 320 milyar dolardan fazla, yani toplam net değerinin üçte biri kadar, her an kullanabileceği nakde sahip. Şirket satın alabilir, hisse senedi alabilir, kendi hisselerini elden çıkarabilir.

Nakit bolluğu, 9 milyar dolarlık Bank of America (BAC) hissesi satışından elde edilen geliri de içeriyor.

Apple bu yıl yüzde 15,8 arttı

Berkshire Hathaway, Apple pozisyonunu azaltmak için yaptığı tüm işlemleri bildirmek zorunda değildir.

Teorik olarak, hisse satmak fiyatı düşürür çünkü piyasada daha fazla hisse olacak.

Ancak satışların o kadar dikkatli yapıldığı görülüyor ki Apple'ın hisse fiyatı 31 Aralık 2023'te 192,53 dolardan üçüncü çeyreğin sonunda 233 dolara yükseldi. Apple bu yıl yüzde 15,8 artış gösterdi.

Böylece hem Buffett kazandı hem Apple hissedarları da…

Buffett neden Apple hisselerini satıyor?

Apple hisseleri yükseliyor ve yıl içinde yüzde 15,8 kazanç sağladı. Ayrıca, dünyanın en büyük piyasa değerine sahip: 3,37 trilyon dolar.

Berkshire'ın Mayıs ayındaki yıllık toplantısında Buffett, vergi kaygılarının rol oynadığını belirtti. Berkshire'ın mali raporları, maliyet esasının (hisseler için ödediği tutar) 19.1 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

Berkshire, pozisyonunu oluşturduktan sonra yıllar içinde hissesinde yalnızca küçük ayarlamalar yaptı. Apple'ın üçüncü en büyük hissedarıydı.

Dolayısıyla, potansiyel olarak, Berkshire'ın o zaman ve şüphesiz hâlâ defterlerinde büyük bir sermaye kazancı vardı.

Ancak Buffett daha geçen bahar Apple hisselerinin çok yükseldiğini düşünüyordu.