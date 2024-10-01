Yatırım tercihleri yakından izlenen Warren Buffett'ın yeni durağı neresi?

Warren Buffett, Bank of America ve Apple’daki hisselerini azaltırken, ünlü iş insanının sonraki durağına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Bloomberg News'in aktardığına göre; Warren Buffett’in şirketi Berkshire Hathaway Inc., bu yıl içinde ikinci yen cinsinden tahvil satışını planlıyor.

Bu gelişme, şirketin Japonya’daki yatırımlarını artıracağı spekülasyonlarına yol açarak ülkedeki dev şirketlerin hisselerinde artışa neden oldu.

Berkshire, küresel pazarda yen cinsinden kıdemli teminatsız tahvil ihraç etmek amacıyla BofA Securities Inc. ve Mizuho Securities Co.’yu görevlendirdi.

Şirket, yen tahvillerinin düzenli bir ihraççısı olup, en son nisanda bu tür tahvilleri piyasaya sunmuştu. Bu satış, firmanın 2019’da yen piyasasına girmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük işlem olmuştu.

Berkshire Hathaway Inc'in fon toplama planları, hisse senedi piyasası yatırımcıları tarafından yakından izleniyor.

Warren Buffett, Japon dev şirketlerindeki hisselerini artırarak Nikkei 225 endeksinin bu yıl rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağladı.

Buffett, şubat ayında yayımladığı yıllık mektubunda, Berkshire’ın Japonya’daki yatırımlarının büyük kısmını yen tahvilleri aracılığıyla finanse ettiğini belirtmişti.

Phillip Securities Japan’da hisse senedi ticareti başkanı Takehiko Masuzawa, "Berkshire’ın dev şirketlerdeki hissesini artırmak için hâlâ daha fazla alanı var. Bu, Japon hisse senedi piyasasında alım yapmak isteyenler için iyi bir haber ve onlara ihtiyaç duydukları itici gücü sağlayacak" dedi.