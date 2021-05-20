Yatırım teşvik belgesi sayısı 10 bin 478'e ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teşvik belgesi düzenlenen yatırım sayısının bir önceki yıla göre yüzde 86 artarak 10 bin 478'e ulaştığını, bu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarının yüzde 45 artarak 249 milyar liraya, istihdamın ise yüzde 49 artarak 302 bine ulaştığını bildirdi.

Varank, "2021 yılını salgınla mücadeleyi kazandığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen olumlu tablo bizleri ziyadesiyle motive ediyor. Böyle devam edersek inşallah 2021 yılında da tahminleri aşan bir büyüme performansını yakalayacağız." şeklinde konuştu.