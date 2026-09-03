Yatırım yapacak şirketler dikkat: Finansmanda yeni dönem başladı

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Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle finansman sisteminde "Öncelikli Finansman Belgesi" uygulaması hayata geçirildi. Düzenlemeyle birlikte Teknik ve Stratejik Öncelik (TSP) Belgesi için başvuru şartları ve yatırımlarda aranacak asgari tutarlar da yeniden düzenlendi.

Yeni uygulamaya göre, aracı bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen yatırımcıların öncelikle Bakanlığın değerlendirme sürecinden geçmesi gerekecek. Yatırımcıların kredi başvurusu öncesinde TSP Belgesi veya Öncelikli Finansman Belgesi alması zorunlu olacak. Belge başvuruları Bakanlığın elektronik portalı aracılığıyla doğrudan yapılacak.

TSP Belgesi için 1 milyar TL sınırı

Tebliğle birlikte TSP Belgesi başvurularında yatırım büyüklüğüne ilişkin alt sınır 1 milyar TL olarak belirlendi. Ar-Ge harcamalarının da dahil edildiği öngörülen toplam yatırım tutarı bu rakamın altında olamayacak.

TSP Belgesi almak isteyen yatırımcılarda mali yapıya ilişkin de belirli bir kriter aranacak. Buna göre şirketlerin son mali yıl bilançosunda yer alan özkaynak veya ödenmiş sermaye tutarının en az 50 milyon TL olması gerekecek.

Öncelikli Finansman Belgesi'nde alt limit 100 milyon TL

Yeni oluşturulan Öncelikli Finansman Belgesi için ise asgari yatırım tutarı 100 milyon TL olacak. Bu belgeye, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesine sahip şirketler başvurabilecek.

Belirlenen teşvik programları kapsamındaki yatırımlar, ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmadan belge almaya hak kazanacak. Bunun dışında kalan başvurular ise belirlenen kriterlere göre puanlanacak ve belge alınabilmesi için en az 50 puana ulaşılması gerekecek.

Program için ayrılan limitlerin dolması durumunda başvurular aldıkları puana göre sıralanacak ve en yüksek puanlı projelere öncelik verilecek.

Stratejik yatırımlar TSP kapsamında değerlendirilecek

TSP Belgesi kapsamında Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, proje bazlı devlet yardımları, kritik ham maddelerin işlenmesine yönelik projeler ile stratejik yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımlar değerlendirmeye alınacak.

Teknik Komite'nin uygun görmesi halinde nihai ürünler ve ara girdiler için gerçekleştirilecek stratejik stok yatırımları da toplam proje büyüklüğünün hesaplanmasına dahil edilebilecek.

Aynı destekten iki kez yararlanılamayacak

Finansman programından faydalanan yatırımcılar, kullandıkları kredilerin faiz veya kâr payı ödemeleri için aynı teşvik belgesi kapsamında ayrıca faiz ya da kâr payı desteği alamayacak.

Şirketlerin birden fazla finansman programı için süreç yürütmesi durumunda da yalnızca bir programa başvuru yapmasına izin verilecek.