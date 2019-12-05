‘Yatırım yapmadan ek gelir yaratmak mümkün’
Yapay zeka kullanarak çağrı merkezlerini optimize eden Afiniti, Türkiye’de kuracağı global operasyon merkezi için 50 mühendis istihdam edecek. Yapı Kredi’nin kullanmaya başladığı sistem şirketlere yatırım yapmadan gelir artırma imkanı sunuyor.
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