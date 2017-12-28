Yatırım yeri tahsisinde yeni düzenleme

28 Aralık 2017

ANKARA - Ekonomi Bakanlığı, kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yaptı.

Buna göre taahhüt edilen yatırımın tutarına göre istenen fizibilite raporunda, yatırım tutarının sınırı 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi

Eski yönetmelikte taahhüt edilen yatırımın en az yüzde 20'sini karşılayacak miktarda net öz kaynak şartı aranırken, yeni düzenlemede yüzde 20'lik oran korundu ancak net öz kaynak ifadesi yerine 'taahhüt içermeyen öz kaynak' ibaresi geldi

Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile yatırımcılar lehine ön izin verilmesi durumunda, irtifak hakkı veya kullanma izni tesisinden önce yatırım teşvik belgesi alınması zorunluluğu getirildi.

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