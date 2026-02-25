Yatırım yoluyla vatandaşlıkta dengeler değişiyor: Avrupa’nın liderliği sarsılıyor

Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum izni konusunda hizmet veren bir danışmanlık şirketinin yayımladığı son endekse göre, Avrupa hâlâ güçlü ancak Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Karayip ülkeleri dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor.

Malta yine zirvede

Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi’nde Malta, 100 üzerinden 77 puanla 11. kez üst üste ilk sırada yer aldı.

Malta’yı 74 puanla Avusturya izlerken, Karayipler’den Grenada ile St. Kitts ve Nevis 67 puanla üçüncülüğü paylaştı.

İklim uyum fonlamasına dayalı yeni programıyla Nauru dördüncü sıraya yükselirken, Antigua ve Barbuda ilk beşi tamamladı.

Oturum programlarında Yunanistan öne çıktı

Yatırımcıya oturum hakkı veren programlar kategorisinde ise Yunanistan 73 puanla zirvede yer aldı. Avrupa Birliği erişimi, yaşam kalitesi ve rekabetçi yatırım eşiği ülkeyi öne taşıdı.

İtalya, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri 72 puanla ikinci sırayı paylaşırken, özellikle BAE’nin vergi avantajı ve yatırım dostu yaklaşımıyla ilk üçe yükselmesi dikkat çekti.

Portekiz üçüncü, Avustralya dördüncü sırada yer aldı. Kanada ve Uruguay ise beşinciliği paylaştı.

Servet ve yetenek yeni merkezlere kayıyor

Rapora göre yatırımcılar artık sadece Avrupa’ya odaklanmıyor. Ekonomik dinamizm, siyasi istikrar, hukuki güvence ve net başvuru süreçleri ülkelerin cazibesini belirliyor.

Şirket yetkilileri, “Servet ve yetenek, güvenilir ve açık göç politikası sunan ülkelere yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.