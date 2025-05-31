Yatırıma hem faizde hem tutarda destek

Yeni yatırım teşvik sis­temi finansman des­tekleri ile beraber gel­di. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz-kâr payı deste­ği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunulacak.

"Yatırımlarda Devlet Yardım­ları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayım­landı. Türkiye Yüzyılı Kalkın­ma Hamlesi kapsamındaki ya­tırımlar için öz kaynakla ya­pacakları makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nak­di destek verilecek.

Sigorta prim desteği var

Yeni sistemle finansman ve istihdam destekleri de artacak. Stratejik hamle kapsamında ya­tırım tutarının yüzde 15'i ve 180 milyon liraya kadar nakdi des­tekler, yatırım tutarının yüzde 40'ı oranında kurumlar vergisi teşviki verilecek. Yatırımla olu­şacak istihdam kapsamında ça­lışanların sigorta primi işveren payı 8 yıl boyunca karşılanacak. Organize sanayi bölgelerinde oluşturulan rezerv alanlarda uy­gun koşullarda yer tahsisi imka­nı sunulacak. Teknoloji ve ye­rel kalkınma hamleleri kap­samında yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon liraya kadar nakdi des­tekler ve yatırım tutarının yüzde 50'si oranında kurumlar ver­gisi teşviki sağlana­cak.

Adım adım teşvik sistemi

YATIRIM İŞTAHI ARTACAK: Bakan Kacır, yatırımcının finansman yü­künün azalacağını, yatırım iştahı­nın artacağını belirterek "Yeni Teş­vik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak" dedi ve şu bilgileri verdi:

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM: Her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve Stratejik Hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatı­rımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Öz kaynakla gerçekleş­tirilecek makine alımlarına, ma­kine bedelinin yüzde 25’ine, yatı­rım tutarının yüzde 15’ine ve 240 milyon TL’ye kadar nakdi destek sunacağız.

VERGİ İNDİRİMİ: Yatırıma katkı olarak sunduğumuz KV indirimi, 20 ila yüzde 50 düzeyinde olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusun­da istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ: İstihdam teşviklerini daha yüksek limit­lerde ve daha uzun sürelerde sunacağız. 6. Bölge illeri, depremden çok yoğun et­kilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programın­daki iller en yoğun istih­dam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralar­daki OSB’lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümet karşılayacak. İl mer­kezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunulacak.

HEDEF SEKTÖRLER: Kapasite fazlası olan sektörlerde verim­li olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardık. Program­larda tanımlanmamış sektör­ler yönelik yatırımları artık teş­vik etmeyeceğiz. Genel Teşvik Sistemini sonlandırdık. Teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi mu­afiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk.

KALKINMA HAMLESİ: Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsa­mındaki yatırımlara OSB’lerde oluşturduğumuz rezerv alanlar­da, uygun koşullarda yer tahsis edileceğiz. 1. Bölgedeki makinele­rin, 4., 5. ve 6. Bölgeye taşınması ile gerçekleşen yatırımlar için taşın­dıkları bölgedeki istihdam teşvik­lerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Mar­mara Bölgesinden, Anadolu şehir­lerine taşınmasını sağlayacağız.

PLANLI SANAYİLEŞME: OSB’ler­de ve Endüstri Bölgelerinde ger­çekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız -daha ile­ri- teşvikleri sunarak planlı sana­yileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2030 yılı so­nuna dek sürecek.