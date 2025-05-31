Yatırıma hem faizde hem tutarda destek
Yeni yatırım teşvik sistemi ile Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.
Yeni yatırım teşvik sistemi finansman destekleri ile beraber geldi. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz-kâr payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunulacak.
"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlar için öz kaynakla yapacakları makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek verilecek.
Sigorta prim desteği var
Yeni sistemle finansman ve istihdam destekleri de artacak. Stratejik hamle kapsamında yatırım tutarının yüzde 15'i ve 180 milyon liraya kadar nakdi destekler, yatırım tutarının yüzde 40'ı oranında kurumlar vergisi teşviki verilecek. Yatırımla oluşacak istihdam kapsamında çalışanların sigorta primi işveren payı 8 yıl boyunca karşılanacak. Organize sanayi bölgelerinde oluşturulan rezerv alanlarda uygun koşullarda yer tahsisi imkanı sunulacak. Teknoloji ve yerel kalkınma hamleleri kapsamında yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon liraya kadar nakdi destekler ve yatırım tutarının yüzde 50'si oranında kurumlar vergisi teşviki sağlanacak.
Adım adım teşvik sistemi
YATIRIM İŞTAHI ARTACAK: Bakan Kacır, yatırımcının finansman yükünün azalacağını, yatırım iştahının artacağını belirterek "Yeni Teşvik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak" dedi ve şu bilgileri verdi:
DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM: Her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve Stratejik Hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25’ine, yatırım tutarının yüzde 15’ine ve 240 milyon TL’ye kadar nakdi destek sunacağız.
VERGİ İNDİRİMİ: Yatırıma katkı olarak sunduğumuz KV indirimi, 20 ila yüzde 50 düzeyinde olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız.
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ: İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunacağız. 6. Bölge illeri, depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programındaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB’lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümet karşılayacak. İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunulacak.
HEDEF SEKTÖRLER: Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardık. Programlarda tanımlanmamış sektörler yönelik yatırımları artık teşvik etmeyeceğiz. Genel Teşvik Sistemini sonlandırdık. Teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk.
KALKINMA HAMLESİ: Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB’lerde oluşturduğumuz rezerv alanlarda, uygun koşullarda yer tahsis edileceğiz. 1. Bölgedeki makinelerin, 4., 5. ve 6. Bölgeye taşınması ile gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesinden, Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız.
PLANLI SANAYİLEŞME: OSB’lerde ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız -daha ileri- teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2030 yılı sonuna dek sürecek.