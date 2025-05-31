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Yatırıma hem faizde hem tutarda destek

Yeni yatırım teşvik sistemi ile Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

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Yatırıma hem faizde hem tutarda destek
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Yeni yatırım teşvik sis­temi finansman des­tekleri ile beraber gel­di. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz-kâr payı deste­ği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunulacak.

"Yatırımlarda Devlet Yardım­ları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayım­landı. Türkiye Yüzyılı Kalkın­ma Hamlesi kapsamındaki ya­tırımlar için öz kaynakla ya­pacakları makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nak­di destek verilecek.

Sigorta prim desteği var

Yeni sistemle finansman ve istihdam destekleri de artacak. Stratejik hamle kapsamında ya­tırım tutarının yüzde 15'i ve 180 milyon liraya kadar nakdi des­tekler, yatırım tutarının yüzde 40'ı oranında kurumlar vergisi teşviki verilecek. Yatırımla olu­şacak istihdam kapsamında ça­lışanların sigorta primi işveren payı 8 yıl boyunca karşılanacak. Organize sanayi bölgelerinde oluşturulan rezerv alanlarda uy­gun koşullarda yer tahsisi imka­nı sunulacak. Teknoloji ve ye­rel kalkınma hamleleri kap­samında yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon liraya kadar nakdi des­tekler ve yatırım tutarının yüzde 50'si oranında kurumlar ver­gisi teşviki sağlana­cak.

Adım adım teşvik sistemi

YATIRIM İŞTAHI ARTACAK: Bakan Kacır, yatırımcının finansman yü­künün azalacağını, yatırım iştahı­nın artacağını belirterek "Yeni Teş­vik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak" dedi ve şu bilgileri verdi:

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM: Her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve Stratejik Hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatı­rımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Öz kaynakla gerçekleş­tirilecek makine alımlarına, ma­kine bedelinin yüzde 25’ine, yatı­rım tutarının yüzde 15’ine ve 240 milyon TL’ye kadar nakdi destek sunacağız.

VERGİ İNDİRİMİ: Yatırıma katkı olarak sunduğumuz KV indirimi, 20 ila yüzde 50 düzeyinde olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusun­da istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ: İstihdam teşviklerini daha yüksek limit­lerde ve daha uzun sürelerde sunacağız. 6. Bölge illeri, depremden çok yoğun et­kilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programın­daki iller en yoğun istih­dam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralar­daki OSB’lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümet karşılayacak. İl mer­kezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunulacak.

HEDEF SEKTÖRLER: Kapasite fazlası olan sektörlerde verim­li olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardık. Program­larda tanımlanmamış sektör­ler yönelik yatırımları artık teş­vik etmeyeceğiz. Genel Teşvik Sistemini sonlandırdık. Teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi mu­afiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk.

KALKINMA HAMLESİ: Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsa­mındaki yatırımlara OSB’lerde oluşturduğumuz rezerv alanlar­da, uygun koşullarda yer tahsis edileceğiz. 1. Bölgedeki makinele­rin, 4., 5. ve 6. Bölgeye taşınması ile gerçekleşen yatırımlar için taşın­dıkları bölgedeki istihdam teşvik­lerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Mar­mara Bölgesinden, Anadolu şehir­lerine taşınmasını sağlayacağız.

PLANLI SANAYİLEŞME: OSB’ler­de ve Endüstri Bölgelerinde ger­çekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız -daha ile­ri- teşvikleri sunarak planlı sana­yileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2030 yılı so­nuna dek sürecek.