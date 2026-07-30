Yatırımcı akını rekor getirdi: Bir ayda yüzde 93 büyüdü

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Kripto varlıklar ile geleneksel finansı buluşturan tokenize hisse senedi piyasası yatırımcı sayısında tarihi bir eşiği geride bıraktı. rwa.xyz verilerine göre tokenize hisse sahibi cüzdan sayısı 766 bin 366'ya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Son 30 günde yüzde 93 büyüme

Verilere göre tokenize hisse senedi yatırımcılarının sayısı son 30 günde yaklaşık 396 binden 766 bine yükseldi. Böylece yatırımcı tabanı yalnızca bir ay içinde yaklaşık yüzde 93 büyüdü.

Yılın başından bu yana bakıldığında ise yatırımcı sayısındaki artış yüzde 527'ye ulaştı.

Robinhood büyümenin lokomotifi oldu

Temmuz ayındaki hızlı yükselişte en büyük pay Robinhood Chain'in piyasaya sürülmesine ait oldu. Robinhood'un tokenize hisse ürünleri kısa sürede yatırımcı sayısına göre ilk 25 ürünün 15'ini oluşturdu.

Robinhood tarafında en fazla yatırımcıya sahip tokenize hisse 30 bin 145 cüzdanla NVIDIA olurken, Apple, SpaceX, Alphabet Class A ve Tesla da listenin üst sıralarında yer aldı.

Aynı hisse farklı platformlarda tekrar sayılıyor

Bununla birlikte yatırımcı sayısındaki artışın tamamının yeni kullanıcı anlamına gelmediğine dikkat çekiliyor.

Örneğin NVIDIA hissesi xStock, Robinhood ve Ondo tarafından ayrı tokenize ürünler halinde sunuluyor. Üç platformdaki yatırımcı sayısı toplandığında 112 bin 959'a ulaşıyor. Ancak aynı yatırımcının birden fazla platformda işlem yapıp yapmadığı verilerden anlaşılamıyor.

Benzer durum Tesla, Apple ve Alphabet gibi popüler hisselerde de görülüyor.

En büyük ilgi teknoloji devlerine

Piyasadaki yatırımcıların önemli bölümü teknoloji şirketlerine yönelmiş durumda. NVIDIA, Tesla, Apple, Alphabet ve SpaceX tokenleri toplam yatırımcı kitlesinin yaklaşık yüzde 39'unu oluşturuyor.

Buna karşılık endeks bazlı ürünlere ilgi sınırlı kalıyor. SP500 ve Nasdaq endekslerini takip eden tokenize ürünlerin toplam yatırımcı sayısı tüm piyasanın yüzde 5'inin altında bulunuyor.

Haziran ayında Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasına rağmen SpaceX'in tokenize ürünleri de yatırımcı ilgisini korumaya devam ediyor.

İşlem hacmi geriledi

Yatırımcı sayısı rekor kırarken işlem tarafında ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

Piyasadaki tokenize varlıkların toplam değeri aylık bazda yüzde 16,06 artışla 1,87 milyar dolara yükselirken, aylık transfer hacmi yüzde 31,53 azalarak 6,12 milyar dolara geriledi.

Bu görünüm, piyasaya daha fazla yatırımcı girmesine rağmen cüzdan başına düşen yatırım tutarının küçüldüğüne ve işlem yoğunluğunun zayıfladığına işaret ediyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde yatırımcı artışının işlem hacmiyle desteklenmesi, tokenize hisse senedi piyasasının kalıcı büyümesi açısından belirleyici olacak.