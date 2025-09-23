Yatırımcı borsaya dönüyor: İşte en çok temettü veren 10 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeniden 11 bin puanın üzerine çıkarak tarihi zirvelere yaklaşırken, yatırımcı ilgisi de artıyor.

Yatırımcı sayısı yükseldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ağustos sonunda 6 milyon 400 bin olan pay senedi yatırımcı sayısı, 22 Eylül itibarıyla 6 milyon 410 bine ulaştı. Yalnızca eylül ayında yaklaşık 10 bin yeni yatırımcı borsaya giriş yaptı.

En çok temettü veren 10 hisse

Gedik Yatırım’ın paylaştığı analize göre, son 3 yılda düzenli temettü ödeyen ve yüksek temettü verimliliği sağlayan şirketler şöyle sıralandı:

* Doğuş Otomotiv (DOAS): yüzde 49,82

* TÜPRAŞ (TUPRS): yüzde 30,10

* Naturel Gaz (NTGAZ): yüzde 26,58

* Yeni Gimat GYO (YGGYO): yüzde 24,74

* Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): yüzde 23,23

* Enerjisa (ENJSA): yüzde 23,02

* Ege Profil (EGPRO): yüzde 21,96

* Vakko (VAKKO): yüzde 19,17

* Akbank (AKBNK): yüzde 18,80

* Çelebi Havacılık (CLEBI): yüzde 18,62