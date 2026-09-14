Yatırımcı carry trade'de rotayı değiştirdi: İki yeni aday öne çıktı

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Japon yeni son dönemde dolar karşısında güçlenirken yatırımcılar carry trade işlemlerinde alternatif para birimlerine yöneldi.

LSEG verilerine göre G10'un en iyi performans gösteren para birimi olan yen, Japon yetkililerin döviz piyasasına müdahale ettiği temmuz sonundan bu yana dolar karşısında yüzde 6 değer kazandı. Yatırımcı pozisyonlarında da keskin bir dönüş yaşandı. Spekülatörler 8 Eylül ile biten haftada yende 10 bin 800 kontratlık net uzun pozisyona geçti. Bir önceki hafta ise 92 bin 200 kontratlık net kısa pozisyon bulunuyordu.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) yetkililerinin daha hızlı faiz artırımlarına kapıyı açık bırakan mesajları yenin güçlenmesini destekledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yene karşı pozisyon alan yatırımcıları uyararak, "Artık ev benim"dedi.

Yuan ve Kanada doları öne çıkıyor

Yendeki yükseliş, düşük faizli para biriminden borçlanarak daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılan carry trade stratejisinde yenin cazibesini azaltırken yatırımcılar Çin yuanı ve Kanada dolarına yöneldi.

Bank of America'nın Asya döviz ve faiz oranları Başkanı Claudio Piron, Çin'deki deflasyonist görünümü Japonya'nın geçmişiyle karşılaştırarak, "Japonya'nın 20 yıl önceki Çin'e, Çin'in de Japonya'ya benzediğini söylemeyi severim" değerlendirmesinde bulundu.

TD Securities de, Kanada dolarının yen karşısında daha cazip bir carry trade finansman para birimine dönüşebileceğini ve carry-volatilite oranının şimdiden yenle karşılaştırılabilir seviyede olduğunu belirtti.

Yen devri tamamen bitmiş değil

Buna karşın uzmanlar carry trade'de yen döneminin sona erdiği görüşünde değil. OCBC döviz stratejisti Chris Wong, "Bazı rotasyonlar görebiliriz" derken, BOJ'un faiz artırması halinde dahi Japon faizlerinin küresel standartlara göre düşük kalacağını vurguladı.

BOJ'un çarşamba günü başlayacak iki günlük toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkarması bekleniyor. Bu oran, ABD'deki yüzde 3,50-3,75'lik faiz aralığının ve İngiltere ile Euro Bölgesi'ndeki faizlerin hâlâ oldukça altında bulunuyor.