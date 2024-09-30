'Yatırımcı ekonomi politikalarındaki geri dönüşten memnun'

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirme yaptı.

Finans sektörüne 1,2 milyar euroluk yatırım

Malige, EBRD'nin Türk bankalarıyla işbirliklerinin uzun süreli olduğunu ve son dönemde Türk bankalarıyla imzaladıkları finansman anlaşmalarının sayısının arttığını dile getirdi.

"Yılın bu dönemi itibarıyla Türk bankacılık ve finans sektöründeki yatırımlarımız 600 milyon euro seviyesinde ama yıl henüz bitmedi ve yıl sonuna kadar devam edeceğiz" diyen Malige, geçen yıl ise Türkiye'deki toplam 2,5 milyar euroluk yatırımlarının 1,2 milyar eurosunu finans sektörünün oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Francis Malige, Türk ekonomisinin yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladığını ve toparlanma yolunda olduğunu vurgulayarak, bu süreçte Türk bankacılık sektörünün güçlü performans sergilediğini aktardı.

'Türk bankalarından memnunuz'

Yaklaşık 20 yıldır Türk bankacılık sektörünü yakından takip ettiğini ifade eden Malige, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk bankacılık sektörü güçlü sermaye ve likidite tamponlarına sahip. Şu an sektördeki en büyük zorluk yüksek faiz ortamının yarattığı istikrarsızlık ancak artık daha istikrarlı bir makroekonomik politika olduğu için bankalar bu belirsizlikten çıkıyor. Öte yandan, sektörde karlılık biraz dalgalı ama yine de sağlıklı karlılık seviyelerinin devam ettiğini görüyoruz. Türk bankaları güçlü sermayeli ve bankalarla ilişkilerimizden oldukça memnunuz."

Yatırımcı Türkiye'nin ekonomi politikalarına güveniyor

Malige, Türkiye'nin son bir yıldır ortodoks makroekonomi politikalarını uyguladığını anımsatarak, "Bence herkes, özellikle yabancı yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki bu geri dönüşü memnuniyetle karşılıyor, bu politikaların kalıcı olduğu gerçeğine güveniyor." dedi.