Yatırımcı güveni resmen çakıldı: Alman ekonomisinde kırılganlık uyarısı

Almanya’da yatırımcı güveni, Ağustos ayında önemli ölçüde azaldı. Wall Street Journal’ın anketine göre, ZEW Ekonomik Duyarlılık Göstergesi Temmuz’a kıyasla 18,0 puan gerileyerek 34,7 seviyesine indi. Bu rakam, ekonomistlerin 38,0 olan beklentilerinin belirgin şekilde altında kaldı.

Ticaret anlaşması ve zayıf veriler etkili oldu

Bankalar, sigortacılar ve işletmelerden 182 analistin katılımıyla hazırlanan ankette, son aylarda dirençli sanayi üretimi, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve siyasi istikrarın güveni artırdığına dikkat çekildi. Ancak ikinci çeyrek GSYH verilerinin daralma göstermesi ve piyasaların mütevazı büyüme beklentisini boşa çıkarması, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

İhracat odaklı sektörlerde kötümserlik

ZEW Başkanı Achim Wambach, özellikle kimya, ilaç, makine mühendisliği ve metal gibi ihracat odaklı sektörlerde kötümserliğin arttığını belirtti. Wambach, “Mevcut veya artması muhtemel ABD gümrük tarifeleri, ihracatçı sektörler üzerinde baskı kuruyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomide kırılganlık sinyalleri

Rapor, küresel ticaret gerilimleri ve yurtiçindeki ekonomik zayıflığın, Avrupa’nın en büyük ekonomisi için daha kırılgan bir görünüm yarattığını ortaya koyuyor. Analistler, önümüzdeki aylarda ekonomik verilerde toparlanma sinyali gelmezse yatırımcı güveninde daha fazla düşüş yaşanabileceğini değerlendiriyor.