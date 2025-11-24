Yatırımcı sepete Nasdaq’dan teknoloji hissesi koyuyor

Hamide HANGÜL

ABD ve Çin arasında­ki tarife savaşları, küresel ölçekte ar­tan belirsizlikler ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde gü­venli liman arayan yatırım­cılar, olası kur riski ve dal­galanmalara karşı yatırım araçlarını çeşitlendirmeye başladı. Dinamik Yatırım’ın dijital markası olan ve yatı­rımcılara Borsa İstanbul, TEFAS fonları ve ABD borsa­larına tek uygulamadan eri­şim imkanı sunan Slayz’ın Kurucu Ortağı John Nevzat Erdem, ekonomik dalgalan­maların yatırımcıların farklı enstrümanlara yönelmesine yol açabildiğini söyledi. Kul­lanıcılarının büyük bir ço­ğunluğunun yatırım sepetle­rini çeşitlendirmeye yönel­diğine işaret eden Erdem, bunun nedenlerini ve yatı­rım tercihlerini şöyle özetle­di: “Bu yaklaşımın, hem spe­külatif risklerden hem de kur riskinden korunma amacı taşıdığını düşünüyoruz. Son dönemde küresel gelişme­lerle artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların tek bir ürüne yoğunlaşma eğilimini azalt­mış olsa da önceki dönemler­de özellikle Nasdaq teknoloji hisselerinin yükselişiyle ya­tırımcıların bu trende erken tepki verdiğini gözlemledik. Bu da kullanıcılarımızın pi­yasa dinamiklerini yakından takip ettiğini ve stratejik ha­reket ettiğini gösteriyor” di­ye konuştu. Son dönemde yatırımcı tercihlerini, şirke­tin çalışmaları ve hedefleri­ne yönelik sorularımızı Slayz Kurucu Ortağı John Nevzat Erdem ve Kurucu Ortak Ca­ner Gemici yanıtladı.

“Yurt dışı hisse artıyor, portföydeki payı yüzde 15 büyüdü”

Yerel hisse senetlerinde (BIST) kademeli artış tren­diyle portföylerde istikrarlı bir büyüme sürerken, yurt dı­şı hisse yatırımlarına ilginin de güçlü şekilde arttığına vur­gu yapan Erdem, “2025 itiba­rıyla bu kategorinin toplam portföy içindeki payı yaklaşık yüzde 15 büyüyerek yatırımcı portföylerinde daha belirgin bir yer edindi” dedi.

“Hedefimiz, kullanıcı sayımızı 50 binden 150 bine çıkartmak”

Slayz’ın, Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bir platformu olarak hizmet ver­diğini ve yatırım faaliyetle­rinin Sermaye Piyasası Ku­rulu tarafından yetkilen­dirilmiş, geniş yetkili aracı kurum statüsündeki Dina­mik Yatırım üzerinden yü­rütüldüğüne işaret eden Er­dem, hedeflerini şöyle anlat­tı: “2025 bizim için büyüme ve yeniliklerle dolu bir yıl ol­du. Kullanıcı sayımızı hızla artırdık ve yıl sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşma­yı hedefliyoruz. 2026’da ise hedefimiz çok daha büyük. 150 bin kullanıcıya ulaşmak. Bunun yanında yeni ürünle­rimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Yalnızca bir ne­obroker olarak kalmak iste­miyoruz. Hedefimiz Slayz’ı, kullanıcıların tüm finansal ürünlere erişebileceği, ya­tırım yapabileceği ve hatta ödeme işlemlerini bile ger­çekleştirebileceği bir süper app haline getirmek.”

“Karma ve tematik fonlarda çeşitlenme artıyor”

Slayz Kurucu Ortağı Caner Gemici, tek bir uygulama üzerinden Borsa İstanbul, TEFAS fonları ve ABD borsalarına erişim imkanı sağladıklarını belirterek, “Böylece kullanıcılarımız hem yerel hem de global fırsatları aynı ekranda görebiliyor” dedi. Yatırımcı eğilimleri konusuna da değinen Gemici, son dönemde TEFAS yatırım fonlarında da çeşitlenme eğiliminin dikkat çektiğini belirterek, “Son dönemde karma ve tematik fonlara yönelimin hızla arttığı görülüyor. Genel tabloya bakıldığında, yatırımcıların hem varlık sınıfı hem de coğrafi dağılım açısından daha dengeli ve dayanıklı portföyler oluşturmaya yöneldiği, risk yönetimi, fırsat takibi ve stratejik çeşitlendirme konusunda bilinçli bir yaklaşım benimsediği görülüyor” değerlendirmesi yaptı.