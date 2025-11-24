Yatırımcı sepete Nasdaq’dan teknoloji hissesi koyuyor
Küresel belirsizlikler ve dalgalanmaların, yatırımcıların farklı enstrümanlara yönelmesine yol açabildiğini söyleyen Slayz Kurucu Ortağı John Nevzat Erdem, olası kur riskine karşı yatırımcıların ağırlıklı yatırım sepetini çeşitlendirmeye yöneldiğini vurguladı.
Hamide HANGÜL
ABD ve Çin arasındaki tarife savaşları, küresel ölçekte artan belirsizlikler ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde güvenli liman arayan yatırımcılar, olası kur riski ve dalgalanmalara karşı yatırım araçlarını çeşitlendirmeye başladı. Dinamik Yatırım’ın dijital markası olan ve yatırımcılara Borsa İstanbul, TEFAS fonları ve ABD borsalarına tek uygulamadan erişim imkanı sunan Slayz’ın Kurucu Ortağı John Nevzat Erdem, ekonomik dalgalanmaların yatırımcıların farklı enstrümanlara yönelmesine yol açabildiğini söyledi. Kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun yatırım sepetlerini çeşitlendirmeye yöneldiğine işaret eden Erdem, bunun nedenlerini ve yatırım tercihlerini şöyle özetledi: “Bu yaklaşımın, hem spekülatif risklerden hem de kur riskinden korunma amacı taşıdığını düşünüyoruz. Son dönemde küresel gelişmelerle artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların tek bir ürüne yoğunlaşma eğilimini azaltmış olsa da önceki dönemlerde özellikle Nasdaq teknoloji hisselerinin yükselişiyle yatırımcıların bu trende erken tepki verdiğini gözlemledik. Bu da kullanıcılarımızın piyasa dinamiklerini yakından takip ettiğini ve stratejik hareket ettiğini gösteriyor” diye konuştu. Son dönemde yatırımcı tercihlerini, şirketin çalışmaları ve hedeflerine yönelik sorularımızı Slayz Kurucu Ortağı John Nevzat Erdem ve Kurucu Ortak Caner Gemici yanıtladı.
“Yurt dışı hisse artıyor, portföydeki payı yüzde 15 büyüdü”
Yerel hisse senetlerinde (BIST) kademeli artış trendiyle portföylerde istikrarlı bir büyüme sürerken, yurt dışı hisse yatırımlarına ilginin de güçlü şekilde arttığına vurgu yapan Erdem, “2025 itibarıyla bu kategorinin toplam portföy içindeki payı yaklaşık yüzde 15 büyüyerek yatırımcı portföylerinde daha belirgin bir yer edindi” dedi.
“Hedefimiz, kullanıcı sayımızı 50 binden 150 bine çıkartmak”
Slayz’ın, Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bir platformu olarak hizmet verdiğini ve yatırım faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş, geniş yetkili aracı kurum statüsündeki Dinamik Yatırım üzerinden yürütüldüğüne işaret eden Erdem, hedeflerini şöyle anlattı: “2025 bizim için büyüme ve yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Kullanıcı sayımızı hızla artırdık ve yıl sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. 2026’da ise hedefimiz çok daha büyük. 150 bin kullanıcıya ulaşmak. Bunun yanında yeni ürünlerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Yalnızca bir neobroker olarak kalmak istemiyoruz. Hedefimiz Slayz’ı, kullanıcıların tüm finansal ürünlere erişebileceği, yatırım yapabileceği ve hatta ödeme işlemlerini bile gerçekleştirebileceği bir süper app haline getirmek.”
“Karma ve tematik fonlarda çeşitlenme artıyor”
Slayz Kurucu Ortağı Caner Gemici, tek bir uygulama üzerinden Borsa İstanbul, TEFAS fonları ve ABD borsalarına erişim imkanı sağladıklarını belirterek, “Böylece kullanıcılarımız hem yerel hem de global fırsatları aynı ekranda görebiliyor” dedi. Yatırımcı eğilimleri konusuna da değinen Gemici, son dönemde TEFAS yatırım fonlarında da çeşitlenme eğiliminin dikkat çektiğini belirterek, “Son dönemde karma ve tematik fonlara yönelimin hızla arttığı görülüyor. Genel tabloya bakıldığında, yatırımcıların hem varlık sınıfı hem de coğrafi dağılım açısından daha dengeli ve dayanıklı portföyler oluşturmaya yöneldiği, risk yönetimi, fırsat takibi ve stratejik çeşitlendirme konusunda bilinçli bir yaklaşım benimsediği görülüyor” değerlendirmesi yaptı.