Yatırımcı talebi azaldı, SPK değerlendiriyor: Halka arzlar için onay süreçleri 'askıya' alınabilir

Son dönemdeki halka arzlara yönelik yatırımcı talebinin karışık seyretmesi nedeniyle Borsa İstanbul'daki halka arzların yavaşlaması bekleniyor.

Konuya yakın kaynaklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı halka arz başvuru sahiplerinin nihai onayları geciktirme taleplerini incelediğini söylüyor. Şirketler, SPK'nın yeni arzlara onay vermeden önce piyasa koşullarını değerlendirmesini istiyor.

Bloomberg'ten Fırat Kozok ve Tuğçe Özsoy'un haberine göre; SPK konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken yavaşlama çağrısı, 2024'teki durgunluk sonrası Türkiye'deki halka arz faaliyetlerindeki canlanmanın sekteye uğraması riskini taşıyor.

Kaynaklar ayrıca, güncel olarak halka arz için ön onay almış 90'dan fazla şirketin SPK'nın nihai onayını beklediğini de söyledi.

Geçen yıl Türkiye'deki halka arz faaliyetleri, sıkılaştırılan para politikaları nedeniyle yavaşlamıştı. Önceki yıllarda bölgenin en büyük halka arz piyasalarından biri olan Türkiye'de, 2023 yılında 56 şirket yaklaşık 80 milyar lira (yaklaşık 2,2 milyar dolar) toplamıştı.