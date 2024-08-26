Yatırımcılar faiz indirimine dair iyimserliğini korurken, New York borsası yatay seyirle açıldı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yukarı yönlü riskin azaldığı ve iş gücü piyasasının soğuduğuna işaret eden analistler, para politikasında ayarlama yapmanın zamanının geldiğini söylediğini anımsattı.

Çip şirketi Nvidia'nın bilançosu çarşamba günü açıklanıyor

Bu hafta büyüme ile kişisel tüketim harcamalarının aralarında olduğu önemli veri akışının takip edileceğini aktaran analistler, çarşamba günü de çip şirketi Nvidia'nın bilançosunu açıklayacağını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, yüzde 9,9 ile dört yılın en yüksek aylık artışını kaydetti. Analistler, beklentilerin üzerine çıkan dayanıklı mal siparişlerinin, ABD'de imalat faaliyetlerindeki mevcut yavaşlamanın geçici olabileceğine yönelik beklenti oluşturduğunu söyledi.