Yatırımcılar Rus varlıklarına yöneliyor! Trump’ın Rusya yakınlaşması piyasalarda heyecan yarattı

Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlaşma sinyalleri vermesi, küresel piyasalarda yankı buldu. Yatırımcılar, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları hafifletme ihtimalini dikkate alarak Rus tahvilleri ve rubleye yönelmeye başladı. Özellikle hedge fonlar ve brokerlar, Batı tarafından büyük ölçüde dışlanan Rus varlıklarının, olası bir ateşkes ve Trump aracılığıyla sağlanacak diplomatik çözümlerle tekrar değer kazanabileceğine dair pozisyon alıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan yatırımcılar ve tüccarlar, Rus varlıklarının nasıl takas edileceğini araştıran hedge fonlarının sayısının arttığını bildiriyor. Bu varlıkların, yaptırımların gevşetilmesi durumunda ciddi kazanç fırsatları sunabileceği değerlendiriliyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sonlanması ve Batı ile ilişkilerin normalleşmesi ihtimali, ruble ve tahvillere olan ilgiyi artırıyor.

Ruble değer kazanıyor

Ruble, üç yıldır süren savaşın sona ereceğine dair artan umutlarla birlikte, bu yıl dolar karşısında neredeyse yüzde 30 değer kazandı. Ancak yatırımcılar, yalnızca çatışmanın sona ermesini değil, aynı zamanda yaptırımların daha geniş ölçekte kaldırılmasını da fiyatlamaya başladı. Bu durum, Rus varlıklarına yönelik risk iştahının yükselmesine yol açıyor.

Londra merkezli yatırım firması GAM’ın yatırım direktörü Paul McNamara, “Trump’ın Rusya’ya yönelik söylemleri zaman zaman düzensiz ama şu anda asıl mesele yaptırımların kaldırılması olasılığı” dedi. Bu durumun piyasada dikkate alınması gereken bir senaryo olduğunu belirtti.

Sabit gelir piyasaları konusunda uzman olan Ninety One’dan Roger Mark ise, özellikle hedge fonlar arasında bu gelişmelerin heyecanla karşılandığını belirtti. Mark, “Ruble, Rusya dışında hâlâ sınırlı işlem görüyor ve tahviller, yaptırımlar ve iç tüzükler nedeniyle yabancı kurumsal yatırımcılara büyük oranda kapalı” dese de, olası bir yaptırım gevşemesi durumunda bu engellerin aşılması ihtimalinin yatırımcıları cezbettiğini ifade etti.

Rusya ekonomisine yönelik ilginin artışı, jeopolitik gelişmelere doğrudan bağlı olarak şekilleniyor. Bu bağlamda, Trump ve Putin arasında olası bir diplomatik atılım, sadece siyasi dengeleri değil, küresel finans piyasalarını da önemli ölçüde etkileyebilir.