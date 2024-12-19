Yatırımcılar şaşkına döndü: Tesla hisselerinde büyük düşüş!

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri seçimden bu yana yüzde 75 artış göstermiş, 11 Aralık'ta da zirveye tırmanarak rekor seviyeye ulaşmıştı.

Yüzde 8 değer kaybetti

Ancak 6 haftalık yükselişin ardından Tesla hisseleri yüzde 8 değer kaybetti. Barclays analistleri Çarşamba günü yayınladıkları bir notta “Konuştuğumuz çoğu yatırımcı rallinin büyüklüğü karşısında şaşkına döndü” dedi.

Geçtiğimiz hafta 2021'de ulaştığı en yüksek seviyeyi de aşan Tesla hisseleri, düşüşünden önce salı günü 479,86 dolar ile en yüksek kapanışını yaparak yükselmeye devam etmişti.

Yatırımcılar şaşkına döndü

Barclays analistleri Çarşamba günü yayınladıkları bir raporda “Konuştuğumuz çoğu yatırımcı rallinin büyüklüğü karşısında şaşkına dönmüş durumda ve hissenin temel değerlerden ne kadar kopuk göründüğü göz önüne alındığında hisseyi nasıl ele alacakları konusunda kafaları giderek daha fazla karışıyor” diye görüş bildirmişti.