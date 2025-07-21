Yatırımcılar temkinli: Piyasalarda gözler ECB ve TCMB’de!

Küresel piyasalar, haftaya ABD'deki güçlü makroekonomik verilere rağmen ticaret belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir görünümle başladı. Yatırımcılar, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen ABD tarifeleri ve büyük ekonomiler arasındaki ticaret görüşmelerinin seyrini dikkatle izliyor.

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında 61,8'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4,4’e, uzun vadeli beklentisi ise yüzde 3,6’ya geriledi. Buna rağmen, ticaret politikalarına dair belirsizlik risk iştahını sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sabitcoin piyasasını düzenlemeyi amaçlayan “GENIUS” yasa tasarısını imzaladı. Bu gelişmenin kripto varlık regülasyonları üzerindeki etkileri takip ediliyor.

Kurumsal tarafta, Netflix’in bilançosu beklentilerin üzerinde gelir ve kâr artışı gösterdi. Ancak New York borsasında Dow Jones yüzde 0,32, S&P 500 yüzde 0,01 düşerken, yalnızca Nasdaq yüzde 0,5 artıda kapattı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,4’e geriledi. Belirsizlik ortamında altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 3.366 dolara, Brent petrol ise yüzde 0,42 yükselişle 68,9 dolara çıktı.

Avrupa’da gözler ECB faiz kararında

Avrupa piyasaları da benzer şekilde temkinli. Trump’ın, ticaret müzakerelerinde yüzde 15-20 arası gümrük vergisini savunduğuna dair haberler, Avrupa’da risk algısını artırdı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta alacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa beklentisi, politika faizlerinde değişiklik yapılmaması yönünde.

İngiltere ve AB'nin Rusya ham petrolüne uyguladığı tavan fiyatı 60 dolardan 47,6 dolara indirmesi, enerji piyasalarında dikkat çeken bir gelişme oldu. Almanya’da ÜFE verileri ise beklentiler dahilinde açıklandı.

Cuma günü Avrupa borsalarında DAX yüzde 0,33, CAC 40 yüzde 0,01 gerilerken; FTSE 100 yüzde 0,22, FTSE MIB 30 yüzde 0,46 yükseldi. Yeni güne endeks vadeli kontratları düşüşle başladı.

Asya’da seçim gündemi ve merkez bankası kararları

Japonya’da yapılan üst meclis seçimlerinde koalisyon hükümeti çoğunluğu kaybetti. Başbakan İşiba Şigeru, istifa etmeyeceğini açıkladı. Japon piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı.

Çin Merkez Bankası, 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,5 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar piyasada beklenti dahilinde karşılandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,3, Çin’de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde gözler TCMB anketinde

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,04 düşüşle 10.366,16 puanla tamamlarken; yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Dolar/TL kuru ise 40,40 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Yurt Dışı ÜFE verilerinin izleneceğini belirtirken; BIST 100 endeksi için teknik olarak 10.300 ve 10.200 puan destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler

* 10.00 Türkiye, Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

* 10.00 Türkiye, Haziran ayı Yurt Dışı ÜFE

* 17.00 ABD, Haziran ayı Öncü Göstergeler Endeksi