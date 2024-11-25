Yatırımcıların gözü ABD'de: Küresel piyasalar haftaya dalgalı başladı

Küresel piyasalar, Fed’in gelecek dönemde atacağı adımlara dair netleşmeyen beklentiler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkileri piyasalarda soru işaretlerine yol açarken, Fed’in enflasyonla mücadelede nasıl bir yol haritası çizeceği konusundaki belirsizlik fiyatlamaları zorlaştırıyor. Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik risklerin enerji ve gıda fiyatları üzerindeki etkisi, küresel enflasyonist baskıları canlı tutuyor.

Trump’ın ithalat tarifeleri ve vergi indirimlerini içeren politikalarının Fed’in manevra alanını daraltabileceği endişesi de ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapma olasılığını zayıflatıyor. Bu durum piyasa yönünü etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve FOMC toplantı tutanaklarında, Fed’in projeksiyonlarına dair ipuçları aranacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık ayında 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 53, faizleri sabit tutma olasılığı ise yüzde 47 olarak değerlendiriliyor.

Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 6 yükselerek yeni haftaya 2.670 dolardan başlarken, Brent petrol yüzde 0,5 düşüşle 74,3 dolarda işlem görüyor. Bitcoin ise hafta sonu yaşadığı satış baskısıyla 97.800 dolar seviyesine geriledi.

Avrupa tarafında ise Rusya-Ukrayna geriliminin sürmesi, ekonomik aktivitedeki yavaşlama sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarına ilişkin belirsizlikler ön planda. ECB’nin aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği konuşuluyor.

Asya piyasalarında Çin'deki ekonomik yavaşlama baskısını sürdürürken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) olası bir faiz artırımı hamlesi piyasa gündeminde öne çıkıyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 1,94 yükselişle kapatırken, bugün açıklanacak kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri yakından takip edilecek.