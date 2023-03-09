Yatırımcıların kadın girişimcilere karşı önyargıları yıkılıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “İş dünyasının kadınları” adlı özel bir ek yayımladı.

Ekin kapağını ise küresel yatırımcıların kadın girişimcilerine olan eski önyargıları süsledi. “İş kuran kadınlar, destekçi eksikliğine çare arıyor” başlıklı manşet habere göre, yükselen enflasyon ve makroekonomik belirsizliğe rağmen kadınlar tüm dünyada yeni işler kurmaya devam etti.

Orta-üst gelirli ülkelerde 2019 ile 2021 yılları arasında kadın girişimcilerin sayısı yüzde 11 arttı. Yalnızca İngiltere’de 2022 yılında kadınlar 150 binden fazla iş kurdu. Bağımsız araştırma kuruluşu Rose Review Progress’e göre, bu rakam 2018 verilerinin tam iki katı. Ancak sıkıntı yatırım almakta…

İngiliz Virgin StartUp’tan Sutin Yang “Kadın kuruculara karşı hala büyük bir bilinçsiz önyargı sorunu var” diyor ve ekliyor: “Yatırımcıların, bir kadın kurucunun iş projeksiyonlarını sorgulama ve aşağı yönlü risk hakkında sorular sorma olasılığı daha yüksektir. Sonuç olarak da kadın kurucular iş projeksiyonlarını ve değerlemelerini düşürüyor ve işlerini satarlarken daha az iddialı oluyorlar.”

Yüksek gelir, yüksek risk

Veri şirketi PitchBook’a göre, 2021’de yüzde 2.4 olan Amerika’daki kadın startuplarına verilen girişim sermayesi fonlarının oranı 2022’de yüzde 1.9’a düştü. Dikkat çeken konu ise, aynı oran, eğer startup’ın yönetimine bir erkek alınırsa, yüzde 17.2’ye çıkıyor olması!

Araştırmalar, kadınlar tarafından kurulan işletmelerin nihayetinde daha yüksek gelir sağladığını gösterse de, genellikle yüksek riskli olarak kabul ediliyorlar.

Çöpçatanlık sitesi Badoo’daki üst düzey görevinden 2016’da ayrılıp, Peanut’ı kuran Michelle Kennedy da önyargılarla karşılaşmış: “En başta, bir erkek kurucu olmadan sermaye toplamayacağım söylenmişti.” Ama Kennedy yıllar içinde bunu yıktı, çünkü fonlardan 23 milyon dolar toparlamayı başardı.

FT, şimdi de genç kadın girişimciler için startup kuran Kennedy’nin başarılarını sıralarken; kadın girişimcilerin en büyük sorunlarından birinin de kadın yatırımcıların fazla olmamasını gösteriyor: “Risk sermayesi hala büyük ölçüde erkeklerin kurduğu yeni şirketlere yatırım yapan erkek yatırımcıların hakimiyeti altında.”

Kısır döngü

Yatırım dünyası tarafını ise Songkick adlı startup’ın kurucusu Michelle You anlattı: “Yatırım dünyası ilişkiler üzerinden yönlendirilir. Bir kısır döngü var: Erkekler diğer erkeklerden yatırım ister. Büyük mali kazançlar elde ettikten sonra aynı erkeklerin yeni yatırım yapmaları istenir.

Ben bu kısır döngüyü kırmak istedim.” Gelinen nokta şu: You’nun şirketinin yatırımcılarının yüzde 50’si kadın… Son sözü ise, iş dünyasının geleceği için uyarı niteliğinde: “Finansmanda cinsiyet eşitliğini zorlamak, hayati değer taşıyacak bir konu olmamalı. Bu, sadece hepimiz için daha iyi şirketler ve daha iyi bir sektör inşa etmenin ilk adımı olmalı.”