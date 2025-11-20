Yatırımcıların odağındaydı: Kritik ABD verisi beklentiyi aştı!

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri açıklandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, tarafından açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı.

Bir önceki ay 22 bin olarak açıklanan veri 4 bin istihdam azalışı olarak revize edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...