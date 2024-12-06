Yatırımcıların Trump umudu: ABD hisse senedi fonları kasım ayında rekor kırdı

Donald Trump’ın 5 Kasım’daki seçim zaferinin ardından yatırımcılar, ABD hisse senedi fonlarına yaklaşık 140 milyar dolar pompaladı. Financial Times’ın EPFR verilerine dayandırdığı habere göre, bu giriş, Kasım ayını 2000 yılından bu yana kaydedilen en yoğun yatırım yapılan ay haline getirdi.

Trump’ın kurumsal Amerika için vaat ettiği vergi indirimleri ve reformlar, yatırımcıların piyasaya olan güvenini artırdı. Bu iyimser hava, başlıca ABD borsa endekslerini yeni rekor seviyelere taşırken, teknoloji sektörü liderliğindeki güçlü performans dikkat çekti.

Yatırımcıların güvenli liman tercihi: ABD

ABD hisse fonlarına yönelen bu yatırım akışı, aynı zamanda diğer bölgelerdeki çıkışlarla dengelendi. Seçim sonrası dönemde; Çin odaklı fonlardan yaklaşık 4 milyar dolar, Batı Avrupa’ya yatırım yapan fonlardan yaklaşık 14 milyar dolar, Japonya odaklı fonlardan ise yaklaşık 6 milyar dolar net çekilme kaydedildi.

Fon yöneticisi SLC Management’ın Genel Müdürü Dec Mullarkey, bu durumun Trump’ın büyüme gündeminin “tam anlamıyla benimsenmesi” ile ilgili olduğunu belirterek, Trump’ın piyasa dostu yönetim tercihlerini yatırımcı güveninin ana nedeni olarak gösterdi.

Amerikan istisnacılığı ve jeopolitik riskler

Bank of America analistleri, bu durumu “Amerikan istisnacılığı” ticareti olarak adlandırdı. Teknoloji sektörü ve güçlü ekonomik yapısıyla ABD’nin, yatırımcılar için jeopolitik risklere karşı güvenli bir liman olduğu ifade ediliyor. Mullarkey, “ABD, dünya çapında jeopolitik risk olduğunda güvenli bir liman. İronik bir şekilde bu risklerin kaynağı olsalar bile" dedi.

Trump yönetiminin ekonomik vaatleri

Trump’ın büyüme odaklı politikaları, özellikle vergi indirimleri ve tarifelerdeki düzenlemelerle öne çıkarken, bu politikaların enflasyonu artırabileceği ve Federal Rezerv’in faiz politikalarını etkileyebileceği endişeleri de göz ardı edilmiş durumda. Ancak, piyasa dostu politikalar yatırımcıların ABD’ye olan ilgisini güçlü tutmaya devam ediyor.