Yatırımcıların tüm dikkati ABD enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda, Trump'ın Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletiyor.

Tarifelere ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına dikkat çeken analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söylüyor.

Trump-Fed uyuşmazlığı

Trump'ın söz konusu tarife adımlarının ülkede enflasyonist baskıları canlandıracağına yönelik endişeler varlığını korurken, para politikasını belirlemede aceleci olmayacaklarını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed) yönetimiyle arasında uyuşmazlık çıkabileceğine ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler öne çıkarken, Bankanın haziran ayında yüzde 85 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Makroekonomik verilere göre, ABD'de ocak ayında açık iş sayısının arttığını gösteren veriler iş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret etti. Buna göre, JOLTS açık iş sayısı, ocakta 7 milyon 740 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ECB Başkanı açıklamada bulunacak

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

AB, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından varılan kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ateşkes anlaşması önerisi ile ABD'nin istihbarat paylaşımı ve askeri yardımları yeniden başlatması dahil, ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin Cidde'den bugün gelen haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

AP Genel Kurulu'nda, Avrupa'nın GSYH'ye oranla yüzde 2'den bile daha az savunma harcaması yaptığına dikkati çeken von der Leyen, "Bugün yapılan tüm analizler, Avrupa bütçesinin tamamına bakıldığında yüzde 3'ün üstüne çıkmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Çin-ABD savaşında son durum

Asya borsalarında Trump'ın vergi adımları ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının yansımaları pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda para politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, Bankanın politika faizini artırıp artırmayacağına nasıl karar vereceği konusunda piyasalarla net bir şekilde iletişim kurmaya devam etmesinin önemli olacağını söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) önceki aya göre değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilere paralel şekilde arttı.

Ocak ayı ödemeler dengesi verileri

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün gözler bugün açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,5990 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ocak ayı ödemeler dengesi

11.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, şubat ayı Federal bütçe dengesi