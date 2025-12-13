Yatırımcıların yeni gözdesi: Siber güvenlik sektörü!

Avrupa ve Birleşik Krallık’ta yasa yapıcılar, artan dijital tehditlere karşı siber dayanıklılığı güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri gündemine aldı. Yeni hamleyle birlikte küresel ölçekte siber güvenlik sektörünü kamu politikaları ve yatırımcılar açısından daha stratejik konuma taşıdı.

Siber güvenlik şirketleri büyüyebilir

Analistler, yapay zekâ teknolojilerinin hızla yayılması ve dijital platformların daha entegre hale gelmesinin siber güvenlik alanında uzun vadeli büyüme için güçlü katalizörler oluşturduğunu belirtiyor. Arushi Agarwal ve Rachel Fletcher’ın da aralarında bulunduğu analistlere göre yaşanan ivme, siber güvenlik odaklı şirketler için sürdürülebilir bir büyüme zemini yaratıyor.

Pazar büyüklüğü genişledi

Değerlendirmeler, sektörün toplam adreslenebilir pazar büyüklüğünün yaklaşık 270 milyar dolar seviyesinden 2028 yılına kadar 377 milyar dolara çıkmasının beklendiğini gösteriyor. Özellikle bulut tabanlı güvenlik çözümleri, sektör içindeki en hızlı büyüyen alan olarak öne çıkıyor. Siber koruma segmentinde önümüzdeki üç yılda yaklaşık yüzde 12’lik bileşik yıllık büyüme öngörülüyor.

Güvenlik harcamaları artacak

Analistler, şirketlerin yapay zekâ ve entegre dijital platformlara yönelmesinin, “siber güvenlik saf oyunları” için uzun vadeli fırsatları desteklediğini vurguluyor. Bu dönüşüm, siber risklerin artmasıyla birlikte güvenlik harcamalarının kalıcı şekilde yükselmesine neden oluyor.

Siber saldırılara karşı sigorta talebinde de güçlü bir artış bekleniyor. Morgan Stanley’nin sektör tahminlerine göre, küresel siber sigorta primlerinin önümüzdeki on yılın başında yıllık ortalama yüzde 13 artarak 30 milyar doları aşması öngörülüyor. Bu rakam, mevcut pazarın iki katından fazlasına işaret ediyor.