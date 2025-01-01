Yatırımcısını 2024'te en çok güldüren ABD teknoloji şirketi hangisi?

ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve yapay zekanın şirket kârlarını artıracağı beklentisiyle teknoloji hisselerindeki yükseliş, geçen yıl piyasaları destekleyen unsurlar olarak öne çıktı. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla'nın hisseleri, 2024'te bir önceki yıla göre daha düşük oranlarda artmasına karşın, bu şirketler yatırımcılarına kazandırmaya devam etti.

Kasım ayında Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesi piyasaları canlı tutarken, Trump'ın düzenlemeleri azaltma, daha düşük kurumsal vergi oranları gibi şirket dostu vaatleri de yatırımcılara umut aşıladı.

2023 ve 2024'ün kazandıranı değişmedi!

Nvidia geçen yıl 2023'te de olduğu gibi yatırımcılarına en fazla kazandıran şirket oldu. Yapay zeka çiplerine olan talebin hızla yükselmesi, Nvidia hisselerindeki artışı desteklerken, şirketin hisse fiyatı 2024'te yüzde 171 arttı.

Nvidia, 2023'te trilyon dolarlık şirketler arasına katılmış ve yatırımcısına yüzde 240'a yakın kazandırmıştı. Geçen yıl şirketin piyasa değeri şubat ayında 2 trilyon doları aşmış, haziranda da 3 trilyon doları geçmişti. Nvidia'nın hisse fiyatı geçen yıl kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Meta'nın hisse fiyatında yüzde 65 yükseliş

Geçen yıl hisseleri yüzde 65 artan Meta, hisselerindeki yükselişle 2024'te muhteşem yedili arasında ikinci sırada yer aldı. Şirket hisseleri 2023'te yüzde 200'e yakın değer kazanarak Aralık'ta rekor seviyeye ulaşmıştı.

Tesla-Trump etkileşimi...

Tesla, hisselerindeki yükselişle, 2024'te muhteşem yedili arasında yatırımcısına en çok kazandıran üçüncü şirket konumuna yerleşti. Geçen yıl 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sonrasında Tesla hisselerinin yüzde 60'tan fazla artması dikkati çekerken, şirket yıl genelinde yatırımcısına yüzde 62 kazandırdı.

Amazon, Alphabet, Apple ve Microsoft

Hisse fiyatı aralık ayında zirveyi gören Amazon, geçen yıl yüzde 44 oranında yükseldi. Google'ın ana şirketi Alphabet'in yatırımcılarına yüzde 35 kazandıran hisse fiyatı da 2024'ün son ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Apple'ın hisseleri 2024'te yüzde 30 artış kaydetti. Microsoft ise aynı yıl yatırımcısına en az kazandıran şirket oldu. 2024 genelinde yüzde 12 yükselen Microsoft hisseleri, bir önceki yıl yüzde 60'a yakın artmıştı.