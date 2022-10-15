Yatırımcısının aşık olduğu hisseler!

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

İnsanlar ilgilendikleri alanlara ‘tutku’ ile bağlanıyor. Bu hayatın neredeyse tamamında böyle. Mesela tuttukları futbol takımını her platformda savunuyorlar. Eleştirenlere karşı anında argümanlarını öne sürüyorlar. Destekledikleri siyasi partiler konusunda aynı yaklaşımları görüyoruz. Yapılan açıklamaları ya da atılan adımları doğru/yanlış terazisine gerek duymadan destekleme çabasına giriliyor. Yatırım dünyasında da durum pek farklı değil. Kripto olsun, hisse senedi olsun, döviz olsun bu değişmiyor. Kim nereye yatırım yaptıysa o enstrümana sıkı sıkıya bağlanıyor. Bu davranışlara özellikle sosyal medyada rastlamak çok olağan.

HİSSE PAYLAŞIMLARI ARTTI

Hayatın her alanından içeriklerin olduğu sosyal medyada, hisse senetlerinin de konuşulmaması beklenemez. Kimi borsayla ilgili beklentileri paylaşıp ‘ben demiştim’ yarışına girerken kimi yatırım yaptığı hisse senediyle ilgili paylaşım yapıyor ya da yapılan paylaşımları takip ediyor. Son dönemde borsaya olan ilginin artması sosyal medyada hisse paylaşımlarının da payını artırmış durumda. Peki, son 1 yıllık dönemde sosyal medyada en fazla hangi hisseler konuşuldu?

EN ÇOK SASA KONUŞULUYOR

Sosyal medyada paylaşımları analiz eden Adba Analytics’in verilere baktığımızda, fiyatı ciddi oranda artan hisselerin en çok konuşulanlar listesinde üst sıralarda yer aldığı görülüyor. Bu hisselerin başında ise SASA geliyor. 2020 yılı başında 2.86 TL seviyelerinde olan SASA hisseleri geçen süreçte tam yüzde 2.800 yükselerek 83 TL’nin üzerine çıktı. Bu performansı ile SASA şu an 10 milyar dolarlık piyasa değeri ile Türkiye’nin en değerli şirketi konumunda. Koç ve Sabancı’nın toplam değerini geride bırakması geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da kullanıcılar tarafından tartışıldı. Bazıları bu durumu ‘tuhaf’ olarak değerlendirirken bazıları da yatırımcıların şirketin gelecekteki hedeflerini şimdiden satın aldığını belirtti.

FİYAT ARTIŞI VE TEMETTÜ ETKİSİ

Ereğli Demir Çelik, Hektaş, Türk Hava Yolları, Aselsan, Şişecam, Garanti Bankası ve Halkbank bu yıl sosyal medyada haklarında en fazla içerik oluşturulan diğer hisseler olarak sıralandı. Bu hisselerin ortak özellikleri hem hisse senedi performansının yatırımcısını mutlu etmesi hem de büyük bölümünün düzenli temettü dağıtması. Yıl içerisinde hisselerdeki aşağı ya da yukarı yönlü hareketler bu şirketlere yönelik paylaşım sayılarını artırabiliyor.

TUNCAY TURŞUCU ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK KURUCUSU TUNCAY TURŞUCU:

Hikayenin devam ettiğinden emin olun

Son yıllarda Borsa’da yabancı yatırımcı sayısının azalması ve bunun karşılığında yerli yatırımcı oranının yüzde 68 seviyelerine yükselmesi ile birlikte, fiyatlama alışkanlıklarında değişiklikler görmekteyiz. Eskiden alışageldiğimiz fiyatlamalar yerini daha yüksek çarpanlı fiyatlamalara bıraktı. Bunda yeni yerli yatırımcı kitlesinin etkisi bulunuyor. Özellikle bazı şirketlerde yerli yatırımcının inanılmaz bir ilgisi oldu. Bu şirketler mevcut bilançolarına göre çok pahalı görünmelerine rağmen, yatırımcıların ilgileri sürekli artarak devam ediyor. Aslında bu ilgi temelsiz değil. Öyle ki bahsi geçen şirketlerin geleceğe yönelik ciddi yatırımları ve güçlü büyüme hikayeleri bulunuyor. Bu sadık yatırımcılar büyüme hikayesine haklı olarak dört elle sarılmış durumda. Bu noktada yatırımcıların şunu iyi anlamaları gerekiyor. Ciddi bir getiri elde etmişler ise, kazançlarının bir kısmını başka hisselere ya da alanlara yönlendirebilirler. Portföylerinde tek hisse odaklı olmak yerine, çeşitlendirme yapabilirler. Çünkü bugüne kadar bu hisselerde yaşanan agresif büyüme, gelecek 4-5 yılda aynı şiddette devam etmeyebilir. Çünkü bu şirketler belirli bir büyüklüğe daha şimdiden geldiler bile. Şirketlerdeki hikayenin devam ettiğinden emin olmalılar ve Borsaya uzun vadede bakmalılar.

BİST 100’de kritik seviyeler

BİST 100 Endeksi haftalık grafikte geçtiğimiz haftalarda 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trend çizgisini retest etti. Zira önceki haftalarda bu trend çizgisinin altına sarkmıştı. Endeksin tekrar bu trend çizgisinin üzerine çıkması olası yukarı hareketlerin tekrar oluşması için teknik anlamda zemin hazırlayabilir. Bunun için ise bu hafta 3 bin 701 puan seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu denemelerin başarısız olması durumunda ise endekste bir güç kaybı beraberinde gelebilir. Böyle bir senaryoda ise aşağı yönlü riskler aratacağından yeniden 2 bin 900-3 bin 60 puan bandına doğru bir geri çekilme riskini göz ardı etmemek gerekiyor.

Dolarda düşüş için 18.25’in altına inilmeli

Dolar/TL paritesi haftalık grafikte hala 3 Ocak 2022 haftasında 13.81 TL seviyesinden başlattığı yükseliş trendi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bunun yanında paritenin 18.25 TL seviyesinin üzerinde kalması olası yukarı riskleri teknik anlamda artıran en önemli etken. Bu sebeple bir rahatlamadan bahsedilebilmesi için öncelikle bu seviyenin altında kapanışlar görülmesi şart. Bu gerçekleştiği taktirde ilk aşamada 17.77 TL seviyesinde bulunan ara destek noktasına doğru bir geri çekilme beklenebilir. Bu noktanın altına gelinmesi durumunda ise 17.26 TL seviyesi bir sonraki yükseliş trendinin destek noktası konumunda bulunuyor.