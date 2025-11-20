Yatırımcıya ABD kapısını sıfır komisyonla açtı

BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kınık’ın verdiği bilgiye göre, yatırımcılar ilk aşamada Nasdaq ve New York Stock Exchange olmak üzere yurt dışı pay piyasalarına erişebilecek. Kınık, “Yıl sonuna kadar ABD hissesi işlemlerinden komisyon ücreti alınmayacak. Sıfır komisyon kampanyamızın sona ermesinin ardından düşük komisyon ücretleriyle müşterilerimize avantaj sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Hibrit yatırımcı’ çağı başladı

Türkiye’de son beş yılda yatırımcı profilinin ciddi biçimde değiştiğini anlatan Kınık, artık sadece ‘borsa yatırımcısı’ veya ‘kripto yatırımcısı’ ayrımı yapmadıklarını belirtti.

Kınık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yatırımcılar farklı piyasalarda aktif, bilgiye kolay ulaşabilen ve mobil cihaz üzerinden karar alan bir yapıya dönüştü. Biz bu dönüşümü ‘hibrit yatırımcı’ kavramıyla tanımlıyoruz. Bu kitle hem geleneksel hem dijital finans dünyasında hareket eden, Bitcoin ve kripto para ile hisse yatırımlarını tek deneyimde yönetmek isteyen kişilerden oluşuyor. Bizim odağımız tam da bu yatırımcı kitlesi. Amacımız, her iki dünyayı birleştiren finansal bütünlük sunmak.”

Borsa İstanbul’da aynı gün takas imkanı

BtcTurk / Hisse CEO’su Murat Bitirici de, “Yatırımcılar talep etmeleri halinde Borsa İstanbul’daki pay satış bedelini aynı gün içinde yatırım hesabına aktarabiliyor. Normalde Borsa İstanbul’da takas süresi bildiğiniz gibi 2 gün. Ayrıca halka arza katılım gibi tüm aracı kurumlardaki hizmetlerimize kullanıcılar tek deneyim üzerinden hızlı erişim sağlayabiliyor. Tüm bu hizmetlerimize ABD borsalarında işlem yapabilme imkanını eklemenin heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik teknoloji yatırımlarının önemine dikkat çeken BtcTurk / Kripto CEO’su Salim Karaman ise “Bugün 6 milyona yakın kullanıcıya, kolay kullanılabilir arayüzümüz ve gelişmiş işlem özelliklerimizle hızlı ve kesintisiz bir deneyim sunuyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmak için 7/24 destek sağlamaya büyük önem veriyoruz” bilgilerini paylaştı.