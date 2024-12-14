Yatırımda fintech'in payı 200 milyon dolara ulaştı; gelecekte beş sektör ön planda

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), bu yıl ocak-kasım döneminde Türkiye'ye gelen doğruda yatırım miktarını açıkladı. Ülkeye 10 ayda 8,5 milyar dolarlık yatırım gelirken, yatırımcılar Hollanda, Almanya ve ABD'den geldi.

Verileri değerlendiren BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, yatırımların Türkiye'nin teknoloji ve üretim merkezi olma yolundaki potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin güçlü altyapı ve ekonomisiyle uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiğini aktaran Kork, yatırım tahminlerinde de bulundu.

BankPozitif yöneticisi, şunları söyledi: "Teknoloji, yapay zeka, robotik süreçler, fintech ve e-ticaret gibi alanlar önümüzdeki dönemde en çok yatırım artışının olduğu alanlar olacak. Yakında uluslararası doğrudan yatırımlarda önemli gelişmelerin olduğuna hep birlikte şahit olacağız."

'24 fintech şirketine 191 milyon dolar yatırım'

Türkiye'nin bölgesel üretim, AR-GE, inovasyon ve tasarım merkezi konumunda bulunduğunu belirten Kork, kredi notunu yükselmesinin yatırım iştahını artacağını kaydetti.

Kork, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası doğrudan yatırımların yukarı yönlü ivmeleneceği kanaatindeyim. Özellikle fintech alanında rekor senesini yaşıyoruz. Şimdiye kadar 24 fintech şirketine 191 milyon dolar yatırım yapıldı. Fintech alanında rekor ihtiva eden yeni yatırımları duymaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomik programlarla uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize geleceğini düşünüyorum."