Yatırımlar Balkanlara kayıyor

28 Eylül 2017

DÜNYA- TİM Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen, kapı zorluklarının, AB'li firmaları başka tedarik noktalarına yönlendirdiğini söyledi.

"Kapılarda son günlerde artış gösteren bekleme süreleri teslim sürelerini uzatarak mağduriyet yaratıyor, ihracata büyük zarar veriyor" diyen Aymen, "Bugün itibari ile Kapıkule'de ihracat yönünde 19 km, ithalat yönünde 3 km; Hamzabeyli'de 8 km, ithalat yönünde 1 km kuyruk var. Yunanistan'a açılan İpsala Kapısında ihracat yönünde 8 km, ithalat yönünde 2 km kuyruk var. Uzayan sefer süreleri, ülkemizden mal alan AB'li firmaların Balkan ve Kuzey Afrika ülkelerine kaymalarına neden oluyor. Ülkemizdeki birçok yatırım Balkan ülkelerine kayıyor" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin son dönemlerde çok artmış olmasının esas nedenlerinden birinin göçmen kontrolleri olduğunu dile getiren Aymen şunları söyledi:

"TIR'larda karbondioksit oranı kontrol ediliyor. Frigofi rik araçlar x-ray'e yönlendiriliyor, bekleme süreleri artıyor. Yunanistan'ın Kipi Kapısı'ndaki geçiş tek peron üzerinden yürütülüyor. Akaryakıt ölçümleri ağır ilerliyor. Analizlere göre sadece İstanbul – Kapıkule arasındaki mesafe 37 saatte aşılabiliyor. İç gümrük idaresinde geçen zamanlar da eklendiğinde İstanbul'dan çıkan bir ihracat yükü en az ikinci günün sonunda çıkabiliyor. Farklı iç gümrük idarelerinden yapılan ihracatlarda batı kara sınır kapıları kullanılarak ülkemizden ortalama çıkış süresi yaklaşık olarak 4 günü bulabiliyor. Ülkemizin lojistik üs olabilmesine yönelik yapılan çalışmalardan verim alınabilmesi, ülkemizin uluslararası raporlarda üst sıralara çıkabilmesi için birçok tedbirin alınması gerekiyor.”