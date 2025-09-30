Yatırımlar ‘cep’te büyüyor

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Yatırım fonları, Türki­ye’de artık sadece banka şubelerinden ya da ma­saüstü bilgisayarlardan değil, akıllı telefonlardan da yöneti­liyor. Özellikle finansal okur­yazarlığın artmasıyla yatırım­cılar, 7 trilyon TL’yi aşan fon piyasasına sadece 100 TL’lik küçük birikimlerle bile mobil uygulamalar üzerinden katıla­biliyor. (Kaynak: MKK, Eylül 2025 tarihli piyasa verileri). Bu durum, bireysel yatırımcı için kurumsal uzmanlığı parmak uçlarına taşıyarak, yatırımı da­ha erişilebilir kılıyor. Yatırım dünyasındaki en büyük dönü­şümün dijitalleşme olduğunu söyleyen Garanti BBVA Port­föy Genel Müdürü Eyüp Gül­sün, Garanti BBVA Portföy’de­ki işlemlerin yaklaşık yüzde 94’ünün mobil ve dijital kanal­lar üzerinden gerçekleştiğini söyledi. Bu durumun yatırım­cılara büyük bir kolaylık sağla­dığını vurgulayan Gülsün, “100 TL gibi düşük limitlerle bile yüzlerce farklı fona erişim im­kânı sunuyoruz. Bu sayede bi­reysel yatırımcılar, daha önce sadece kurumsal yatırımcıla­rın erişebildiği bir uzmanlığa sahip olabiliyor. Bireysel yatı­rımcı artık kurumsal uzman­lık satın alabiliyor” diye konuş­tu. Dijital altyapıya sürekli ya­tırım yaptıklarını dile getiren Gülsün, yapay zeka, veri ana­litiği ve makine öğrenmesi gi­bi teknolojileri hem yatırımcı deneyimini iyileştirmek hem de portföy yönetim süreçlerini desteklemek için kullandıkla­rını ifade etti.

7 trilyon TL’lik yatırım fonu var

Türkiye’de finans piyasaları­nın en dinamik ve hızla büyü­yen alanlarından biri olan ya­tırım fonları sektörü, son yıl­larda rekor büyümelere imza atıyor. Eyüp Gülsün’ün verdiği bilgilere göre sektör, 7 trilyon TL’lik bir büyüklüğe ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekme­ye devam ediyor. Bu yükselişin dikkat çeken oyuncularından biri ise, SPK’nın Ağustos 2025 verilerine göre yönettiği fon büyüklüğünü 835 milyar TL’ye, emeklilik fonlarıyla birlik­te 1.1 trilyon TL’ye taşıyan Ga­ranti BBVA Portföy oldu. Sek­törün, 2020 sonundan bu yana yıllık ortalama yüzde 130 gibi bir hızla büyüdüğünü belirten Eyüp Gülsün, “Biz Garanti BB­VA Portföy olarak bu süreçte Rasyonet’e göre yüzde 160’lık bir büyüme yakalayarak sek­tör ortalamasının üzerine çık­tık. Bu yıl Ağustos 2025 tarih­li SPK verilerine göre sektörde yatırım fonu büyüklüğünde ilk sıradayız” ifadelerini kullandı. Gülsün, bu başarının, sektörde­ki güven ortamının ve yenilikçi yaklaşımların bir sonucu oldu­ğunu söyledi.

Büyümede itici güç para piyasaları

Sektördeki bu rekor büyü­menin itici güçlerini de değer­lendiren Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, özellikle son bir yılda Rasyonet verilerine göre yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı fon türle­ri arasında para piyasası fonla­rı ve döviz fonlarının öne çıktı­ğını gözlemlediklerini belirtti. Gülsün’e göre, mevduatlardaki yüksek faiz oranları para piya­sası fonlarını yatırımcılar için oldukça cazip hale getirirken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesiyle birlikte döviz fonlarına olan ta­lep de ciddi oranda arttı. Ancak fon tercihlerinin sadece bu ana trendlerle sınırlı kalmadığını belirten Gülsün, borsa ve em­tia gibi piyasalardaki dönemsel hareketlenmelerin de yatırım­cıları ilgili fonlara yönlendirdi­ğini kaydetti.

Sektörde oyuncu sayısı 75’e yükseldi

Yatırım fonları sektöründeki artan oyuncu sayısına da işaret eden Eyüp Gülsün, TSPB Ağus­tos 2025 verilerine göre port­föy yönetim şirketi sayısının 2021’den bu yana 53’ten 75’e yükseldiğini söyledi. Bu duru­mu olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Gülsün, “Reka­bet sayesinde herkes daha iyi hizmet sunmak için çabalı­yor” dedi. Bu yapının, Serma­ye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kurumların düzenli denetim ve regülasyonlarıyla birleşe­rek yatırımcılara tam bir güven ortamı sunduğunu ifade eden Gülsün, bu güvenin, yatırım­cı sayısındaki rekor artışın en önemli nedenlerinden biri ola­bileceğini belirtti. Yatırım fonu yatırımcı sayısının 5.7 milyona yaklaştığına dikkat çeken Gül­sün, MKK Eylül 2025 piyasa verilerine göre yatırımcı sayı­sında özellikle son iki yılda 1.6 milyondan fazla artış yaşandı­ğını aktardı. Gülsün, bu artışın sadece büyük yatırımcılarla sı­nırlı kalmadığını, fonların ta­bana yaygın bir yatırım aracına dönüştüğüne dikkat çekti.

“100 TL de olsa aynı hizmeti sunuyoruz”

Garanti BBVA Portföy olarak bireysel yatırımcıya kurumsal hizmet verdiklerini söyleyen Eyüp Gülsün, “Yatırımcı pa­ra piyasalarına girdiğinde is­ter 100 TL’lik ister 100 milyon TL’lik fon alsın, biz burada iş­lem tutarından bağımsız olarak aynı yaklaşımda yatırımcıları­mıza hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

“Tematik fonlar da ilgi çekiyor”

Garanti BBVA Portföy’ün geniş fon yelpazesi içinde, yatırımcıların dünyadaki yeni trendlere kolayca yatırım yapmasını sağlayan tematik fonların özel bir yer tuttuğunu dile getiren Eyüp Gülsün, blockchain, metaverse, siber güvenlik, otonom ve elektrikli araçlar gibi geleceğin trendlerine odaklanan fonların yatırımcıların ilgisini çekebilecek temalar olduğunu belirtti. Gülsün, bununla birlikte, temiz enerji, sürdürülebilirlik ve iklim fonlarına olan ilginin de devam ettiğini vurguladı

“Fon sepetiyle alternatif sunuyoruz”

Şirket olarak yatırımcılara yönelik çözümlerinden birini de fon sepeti fonları olarak aktaran Eyüp Gülsün, şu açıklamayı yaptı: “Risk grubuna göre oluşturduğumuz 3 adet fon sepeti fonumuz var. Birinci fon sepeti fonu konservatif, ikincisi orta riskli, üçüncüsü daha agresif riskli. Piyasa koşullarına göre fon sepeti fonlarımızı dinamik yönetiyoruz. Örneğin; Birinci Fon Sepeti Fonu’muzun portföyünde ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlara yer veriyoruz, bunun yanı sıra yatırımcılarımıza orta-uzun vadede, getiri potansiyeli sunma hedefiyle hisse senedi veya altın gibi farklı risk seviyelerindeki enstrümanları da portföye dahil edebiliyoruz.”

“Yatırımda para piyasaları cazibesini koruyabilir”

Yeni dönemde yatırım için nelerin cazip olacağını da anlatan Eyüp Gülsün, “Tek enstrüman değil, çeşitlilik ve beklentiler yatırımcıyı yönlendirecek diye düşünüyoruz. Ama faiz yüksek kaldığı sürece TL fonlar yani para piyasası fonlarının cazibesini korumaya devam etmesi beklenebilir. Her faiz indirimi ve enflasyonun aşağı gelmesi ile birlikte sabit getirili menkul kıymetlerin, hisse senetleri fonlarının artan talebini görebiliriz” dedi.

“Halka arzlarda analizler titizlikle incelenmeli”

Yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini şekillendirecek önemli tavsiyelerde de bulunan Eyüp Gülsün, Türk Lirası faizleri yüksek kaldığı sürece para piyasası fonlarının cazibesini koruyacağını söyledi. Gülsün, ancak faizlerdeki olası düşüş trendinin sabit getirili menkul kıymetler ve hisse senedi fonlarına olan talebi artıracağını öngördü. Her yatırımcının kendi risk profiline uygun fonları seçmesi gerektiğini ve yatırım sepetini çeşitlendirmenin kritik önem taşıdığını vurgulayan Gülsün, son dönemde artan halka arzlara ilişkin olarak da önemli uyarılarda bulundu. Gülsün, “Her şeyin bir fiyatı ve ederi vardır. Yatırımcılar, şirketlerin fiyat raporlarını, çarpanlarını ve sektördeki benzerleriyle karşılaştırmalı analizlerini titizlikle incelemeli” uyarısında bulundu.