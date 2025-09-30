Yatırımlar ‘cep’te büyüyor
Yatırım fonları sektörü, 7 trilyon TL’lik hacmiyle rekor bir büyüme yaşarken, yatırımcı portföyünü en çok akıllı telefondan takip ediyor. Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, portföylerindeki işlemlerin yaklaşık yüzde 94’ünün mobil ve dijital kanallar üzerinden gerçekleştiğini söyledi.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Yatırım fonları, Türkiye’de artık sadece banka şubelerinden ya da masaüstü bilgisayarlardan değil, akıllı telefonlardan da yönetiliyor. Özellikle finansal okuryazarlığın artmasıyla yatırımcılar, 7 trilyon TL’yi aşan fon piyasasına sadece 100 TL’lik küçük birikimlerle bile mobil uygulamalar üzerinden katılabiliyor. (Kaynak: MKK, Eylül 2025 tarihli piyasa verileri). Bu durum, bireysel yatırımcı için kurumsal uzmanlığı parmak uçlarına taşıyarak, yatırımı daha erişilebilir kılıyor. Yatırım dünyasındaki en büyük dönüşümün dijitalleşme olduğunu söyleyen Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, Garanti BBVA Portföy’deki işlemlerin yaklaşık yüzde 94’ünün mobil ve dijital kanallar üzerinden gerçekleştiğini söyledi. Bu durumun yatırımcılara büyük bir kolaylık sağladığını vurgulayan Gülsün, “100 TL gibi düşük limitlerle bile yüzlerce farklı fona erişim imkânı sunuyoruz. Bu sayede bireysel yatırımcılar, daha önce sadece kurumsal yatırımcıların erişebildiği bir uzmanlığa sahip olabiliyor. Bireysel yatırımcı artık kurumsal uzmanlık satın alabiliyor” diye konuştu. Dijital altyapıya sürekli yatırım yaptıklarını dile getiren Gülsün, yapay zeka, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi teknolojileri hem yatırımcı deneyimini iyileştirmek hem de portföy yönetim süreçlerini desteklemek için kullandıklarını ifade etti.
7 trilyon TL’lik yatırım fonu var
Türkiye’de finans piyasalarının en dinamik ve hızla büyüyen alanlarından biri olan yatırım fonları sektörü, son yıllarda rekor büyümelere imza atıyor. Eyüp Gülsün’ün verdiği bilgilere göre sektör, 7 trilyon TL’lik bir büyüklüğe ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yükselişin dikkat çeken oyuncularından biri ise, SPK’nın Ağustos 2025 verilerine göre yönettiği fon büyüklüğünü 835 milyar TL’ye, emeklilik fonlarıyla birlikte 1.1 trilyon TL’ye taşıyan Garanti BBVA Portföy oldu. Sektörün, 2020 sonundan bu yana yıllık ortalama yüzde 130 gibi bir hızla büyüdüğünü belirten Eyüp Gülsün, “Biz Garanti BBVA Portföy olarak bu süreçte Rasyonet’e göre yüzde 160’lık bir büyüme yakalayarak sektör ortalamasının üzerine çıktık. Bu yıl Ağustos 2025 tarihli SPK verilerine göre sektörde yatırım fonu büyüklüğünde ilk sıradayız” ifadelerini kullandı. Gülsün, bu başarının, sektördeki güven ortamının ve yenilikçi yaklaşımların bir sonucu olduğunu söyledi.
Büyümede itici güç para piyasaları
Sektördeki bu rekor büyümenin itici güçlerini de değerlendiren Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, özellikle son bir yılda Rasyonet verilerine göre yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı fon türleri arasında para piyasası fonları ve döviz fonlarının öne çıktığını gözlemlediklerini belirtti. Gülsün’e göre, mevduatlardaki yüksek faiz oranları para piyasası fonlarını yatırımcılar için oldukça cazip hale getirirken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesiyle birlikte döviz fonlarına olan talep de ciddi oranda arttı. Ancak fon tercihlerinin sadece bu ana trendlerle sınırlı kalmadığını belirten Gülsün, borsa ve emtia gibi piyasalardaki dönemsel hareketlenmelerin de yatırımcıları ilgili fonlara yönlendirdiğini kaydetti.
Sektörde oyuncu sayısı 75’e yükseldi
Yatırım fonları sektöründeki artan oyuncu sayısına da işaret eden Eyüp Gülsün, TSPB Ağustos 2025 verilerine göre portföy yönetim şirketi sayısının 2021’den bu yana 53’ten 75’e yükseldiğini söyledi. Bu durumu olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Gülsün, “Rekabet sayesinde herkes daha iyi hizmet sunmak için çabalıyor” dedi. Bu yapının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kurumların düzenli denetim ve regülasyonlarıyla birleşerek yatırımcılara tam bir güven ortamı sunduğunu ifade eden Gülsün, bu güvenin, yatırımcı sayısındaki rekor artışın en önemli nedenlerinden biri olabileceğini belirtti. Yatırım fonu yatırımcı sayısının 5.7 milyona yaklaştığına dikkat çeken Gülsün, MKK Eylül 2025 piyasa verilerine göre yatırımcı sayısında özellikle son iki yılda 1.6 milyondan fazla artış yaşandığını aktardı. Gülsün, bu artışın sadece büyük yatırımcılarla sınırlı kalmadığını, fonların tabana yaygın bir yatırım aracına dönüştüğüne dikkat çekti.
“100 TL de olsa aynı hizmeti sunuyoruz”
Garanti BBVA Portföy olarak bireysel yatırımcıya kurumsal hizmet verdiklerini söyleyen Eyüp Gülsün, “Yatırımcı para piyasalarına girdiğinde ister 100 TL’lik ister 100 milyon TL’lik fon alsın, biz burada işlem tutarından bağımsız olarak aynı yaklaşımda yatırımcılarımıza hizmet sunuyoruz” diye konuştu.
“Tematik fonlar da ilgi çekiyor”
Garanti BBVA Portföy’ün geniş fon yelpazesi içinde, yatırımcıların dünyadaki yeni trendlere kolayca yatırım yapmasını sağlayan tematik fonların özel bir yer tuttuğunu dile getiren Eyüp Gülsün, blockchain, metaverse, siber güvenlik, otonom ve elektrikli araçlar gibi geleceğin trendlerine odaklanan fonların yatırımcıların ilgisini çekebilecek temalar olduğunu belirtti. Gülsün, bununla birlikte, temiz enerji, sürdürülebilirlik ve iklim fonlarına olan ilginin de devam ettiğini vurguladı
“Fon sepetiyle alternatif sunuyoruz”
Şirket olarak yatırımcılara yönelik çözümlerinden birini de fon sepeti fonları olarak aktaran Eyüp Gülsün, şu açıklamayı yaptı: “Risk grubuna göre oluşturduğumuz 3 adet fon sepeti fonumuz var. Birinci fon sepeti fonu konservatif, ikincisi orta riskli, üçüncüsü daha agresif riskli. Piyasa koşullarına göre fon sepeti fonlarımızı dinamik yönetiyoruz. Örneğin; Birinci Fon Sepeti Fonu’muzun portföyünde ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlara yer veriyoruz, bunun yanı sıra yatırımcılarımıza orta-uzun vadede, getiri potansiyeli sunma hedefiyle hisse senedi veya altın gibi farklı risk seviyelerindeki enstrümanları da portföye dahil edebiliyoruz.”
“Yatırımda para piyasaları cazibesini koruyabilir”
Yeni dönemde yatırım için nelerin cazip olacağını da anlatan Eyüp Gülsün, “Tek enstrüman değil, çeşitlilik ve beklentiler yatırımcıyı yönlendirecek diye düşünüyoruz. Ama faiz yüksek kaldığı sürece TL fonlar yani para piyasası fonlarının cazibesini korumaya devam etmesi beklenebilir. Her faiz indirimi ve enflasyonun aşağı gelmesi ile birlikte sabit getirili menkul kıymetlerin, hisse senetleri fonlarının artan talebini görebiliriz” dedi.
“Halka arzlarda analizler titizlikle incelenmeli”
Yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini şekillendirecek önemli tavsiyelerde de bulunan Eyüp Gülsün, Türk Lirası faizleri yüksek kaldığı sürece para piyasası fonlarının cazibesini koruyacağını söyledi. Gülsün, ancak faizlerdeki olası düşüş trendinin sabit getirili menkul kıymetler ve hisse senedi fonlarına olan talebi artıracağını öngördü. Her yatırımcının kendi risk profiline uygun fonları seçmesi gerektiğini ve yatırım sepetini çeşitlendirmenin kritik önem taşıdığını vurgulayan Gülsün, son dönemde artan halka arzlara ilişkin olarak da önemli uyarılarda bulundu. Gülsün, “Her şeyin bir fiyatı ve ederi vardır. Yatırımcılar, şirketlerin fiyat raporlarını, çarpanlarını ve sektördeki benzerleriyle karşılaştırmalı analizlerini titizlikle incelemeli” uyarısında bulundu.