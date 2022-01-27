Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de göreve başlayacak

Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, Yavuz sondaj gemisinin mart sonunda ilk görevine başlaması öngörülüyor. Böylece, Türkiye'nin üç dev sondaj gemisi Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışma yürütecek.

Sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak. Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken, kuyu tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemileri yer alacak.

Alt ve üst seviye kuyu tamamlama olarak ikiye ayrılan bu süreçte, alt seviye kuyu tamamlama görevi Kanuni'de olacak.

Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak. Yavuz sondaj gemisi Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmaya mart ayı sonunda başlayacak.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 ayrı Türkali kuyusundaki işlemlerin bitmesiyle Faz 1 süreci tamamlanacak.

Fatih sondaj gemisi şu anda Türkali-7 kuyusunu kazarken, Kanuni sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testini gerçekleştiriyor. Fatih, Türkali-7 kuyusunu tamamladıktan sonra sahanın batısında yeni bir arama kuyusunda sondaj yapacak.