Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor! Kredi sağlandı, ihale yakında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda ulaştırma projeleri, metro ve otoyol yatırımları, süper hızlı tren çalışmaları ve dijital platformlara yönelik yasal düzenlemeler gibi birçok başlıkta bilgi paylaştı.

Şam Havalimanı

Türkiye’nin Suriye ile kara, demir, hava ve deniz yolları ile iletişim alanlarında temas halinde olduğunu belirten Uraloğlu, "Suriye'de kara yollarına baktığımızda istenen standartlarda olmasa da hali hazırda işleyen bir sistem var" diyerek, mevcut yolların iyileştirilmesinin planlandığını ancak bunun ilk öncelik olmadığını kaydetti. Demiryolu altyapısında ise Suriye tarafında yaklaşık 50 kilometrelik hattın tamamen kullanılamaz durumda olduğunu söyleyen Uraloğlu, "O demir yolunu yapmak için gayret ediyoruz. Yapabilirsek Şam'a kadar demir yolunu bağlamış olacağız. Bu, gündemimizde" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı’nın Türkiye’nin desteğiyle yeniden işler hale getirildiğini belirterek, bazı sistemlerin kurulumunun tamamlandığını ve radar ekipmanlarının da temin edilmesi gerektiğini söyledi. Uraloğlu, "Yerli ve milli olsun istiyoruz. ASELSAN üretimlerini yürütüyor, arkadaşlarımız sahada. Türk Hava Yollarının (THY) ilk etapta haftada üç şimdi ise 5 olan Şam-İstanbul seferleriyle Suriye'yi bütün dünyaya bağladık. Diğer hava yolu şirketlerinin de Sabiha Gökçen ve Esenboğa'dan Şam'a uçuş talebi var. Sabiha Gökçen'den Pegasus'un, Esenboğa'dan Ajet'in Şam'a uçuş talepleri var. Bize göre uygun, karşı tarafla görüşüyoruz. Geçen hafta sivil havacılık otoritesi Türkiye'deydi. Muhtemelen o da başlayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin demiryolu hattı

Türkiye'nin mevcut 13 bin 919 kilometrelik demiryolu hattını 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Uraloğlu, bu hedefe Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Halkalı-Kapıkule, Bilecik-Bursa-Osmaneli ve Karaman-Ulukışla hatları ile ulaşacaklarını belirtti. Nihai hedefin ise 28 bin 500 kilometre olduğunu söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demiryolu

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek "Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı'ya kadar inecek olan yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız" dedi.

Süper hızlı tren projesi ve yerli üretim hedefi

Ankara–İstanbul hattında mevcut hızlı trenle sürenin 4 saat 20 dakika olduğunu, Bilecik’teki tüneller tamamlandığında bu sürenin 3,5 saate düşeceğini belirten Uraloğlu, "Süper hızlı trenin proje çalışmalarına başladık. İstanbul-Ankara arasını saatte 350 kilometre hızla 80 dakikada gidilecek" dedi.

Demiryolu araçlarında yerli üretimin önemine dikkat çeken Bakan, "Lokomotifimizden vagonlarımıza kadar kendimiz üretiyoruz." ifadesini kullandı. 160 km hızla çalışan milli elektrikli trenin hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, 225 km/saat hızla çalışacak yeni trenin prototip üretiminin 2025’te tamamlanacağını ve seri üretime 2027’de geçileceğini söyledi. "Ortaya bir iddia koyduk. O iddiayı takip ediyoruz" diye konuştu.

Metro ve otoyol projeleri

İstanbul’un trafik sorununa çözüm olarak raylı sistemleri gösteren Uraloğlu, şehrin 1004 kilometrelik metro hattına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Metro projelerinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu ancak talep edilirse Bakanlığın devreye girebileceğini hatırlattı.

Ankara Esenboğa Havalimanı metro hattında, Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk gibi yerleşim alanlarını kapsayacak şekilde proje revizyonuna gidildiğini açıkladı. Ayrıca, Ankara-İstanbul arasında yapılması planlanan yeni otoyolun da güzergah çalışmalarının başladığını belirterek, "Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden doğrudan Akyazı'ya çıkan hattır." dedi.

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelere yönelik eleştirileri yanıtlayan Uraloğlu, bu model sayesinde kamu kaynaklarının başka bölgelerdeki altyapı ihtiyaçlarına yönlendirilebildiğini söyledi. "51 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Hangi fiyatlarla? Yapıldığı yıldaki döviz fiyatları 51 milyar dolar yaklaşık. Bugün yapacak olsak 83 milyar dolardır" dedi.

Sosyal medyada yaş sınırı ve dijital düzenlemeler

Google’ın algoritma değişikliğini de gündeme getiren Uraloğlu, bu sürecin yakından takip edildiğini ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yasal düzenlemeler üzerine çalışıldığını açıkladı. Uraloğlu, "Google, zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gidiyor. Bu değişikliklerin 'kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını' söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı. Google ile ilgili süreci Bakanlık olarak doğrudan yetkili olmasa da yakından takip ediyoruz. Hafta sonu yine dijital mecralardaki basın mensubu arkadaşlarla beraber görüştük. Onların da düşüncelerini aldık ve şimdi Kültür ve Turizm Bakanı'mızla da görüşüp bazı kanuni düzenlemeler yapma noktasında da bir çalışmamız olacak" dedi.

Sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mutabakata varıldığını belirterek, "13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin" yönünde bir hazırlık olduğunu ifade etti. Bu düzenlemenin bu yıl içinde Meclis gündemine geleceğini söyledi.

5G’de hedef 2026

5G teknolojisinin 34 üretim tesisinde test edildiğini, İstanbul Havalimanı ve dört büyük futbol takımının stadyumu gibi alanlarda uygulamaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, "5G'de hedefimiz bu yılın ilk yarısında bunun ihalesini yapmak. 2026'da da 5G'ye geçmek istiyoruz. Operatörlerle, onların beklentilerinin neler olduğunu, bizim beklentilerimizin neler olduğunu defaatle konuştuk, süreci başlattık" ifadelerini kullandı.