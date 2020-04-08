Yayıncı kuruluş ödeme yapmayacağını açıkladı

08 Nisan 2020

Ceyhun KUBURLU

Digiturk yaşanan gelişmeler nedeniyle maçların oynanmadığını belirterek, maçlar başlayıncaya kadar ödeme yapılmayacağını belirtti. Sezon sonuna kadar yayıncı kuruluşun toplam 600 milyon liralık bir ödeme yapacağı öğrenildi. Ancak bu rakamın maçlar başladığı tarihten itibaren ödeneceği dile getirildi.

Yayıncı kuruluşun bu kararı alırken Avrupa’daki örnekleri de dikkate aldığı ve İngiltere, Fransa ile Belçika gibi ülkelerde de ödemelerin yapılmadığı öğrenildi.



Yayıncı kuruluşun bireysel kullanıcılardan 2 ay ödeme almayacağı belirtilirken restoran, kafe ve kıraathaneler ile ilgili de bayilerle görüşmeler yaptığı öğrenildi.



Yayıncı kuruluşun bu kararının ardından kulüpler de futbolculara yapacağı tüm ödemeleri durdurdu. Nisan ayında Süper Lig takımlarının futbolcu teknik heyet giderlerini ödememesi planlanıyor.