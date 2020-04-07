Yayıncılardan ilk çeyrek rekoru

07 Nisan 2020

Tamer IŞITAR

Yayıncılık sektörünün 2020 yılı ilk çeyrek kitap bandrol verileri Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) tarafından açıklandı. 2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında kitap üretiminde ilk kez otuz milyon bandı aşılırken Mart ayında yayımlanan kitap sayısı ise 33 milyon 75 bin adet olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte yayımlanan kitap sayısı 2019 yılında 71.168.263 adet iken bu yıl 97.451.137 adet oldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde ulaşılan bu miktar sektör tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. YAYFED’den yapılan açıklamada, “Söz konusu veriler kıyaslandığında, bir önceki yıla göre bu yıl yaklaşık %37 oranında büyüme gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Değerlendirme yapılırken geçen yılın ilk yarısının ekonomik kriz sebebiyle üretimin düşük kaldığı bir dönem olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Başarılı geçen ilk iki ayın ardından mart ayı da bir hayli iyi başlamıştı. Ancak küresel salgının doğal bir neticesi olarak ayın yirmisinden sonra kitap üretiminde yavaşlama meydana geldi. Geçen yıl ile kıyaslandığında bu ayın başarıyla tamamlandığı söylenebilirse de küresel salgın nedeniyle önemli bir kayıp yaşandığı da gözlemlenmektedir” denildi.

Mart’ta en yüksek pay yetişkin kitaplarının

2020 yılı Mart ayında yayıncılar tarafından alınan bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %23,6’sını yetişkin inceleme araştırma kitapları, yaklaşık %10,2’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %10,8’ini çocuk ve gençlik kitapları, %9,2’sini inanç kitapları, %1’ini akademik yayınlar, %44,9’unu eğitim alanındaki kitaplar ve %0,32’sini ithal kitaplar oluşturdu.

YAYINEVİ SATIŞI %75 DÜŞTÜ, ONLINE SATIŞLAR %100 ARTTI



Konuya ilişkin DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Türkiye Yayıncılar Birliği (YayBir) Başkanı Kenan Kocatürk, ilk üç aydaki hızlı başlangıcın Covid-19 salgını nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. Kocatürk şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektör 2020’ye yeni üretimleriyle hızlı başladı. Sektör büyüme trendi içine girmişti. Bandrol rakamları yayıncıların üretimlerini kısmadan yayın programlarını sürdürdüğünü gösteriyor. İlk çeyrek içinde matbaalarda üretilen kitapların verileri bunlar. Ve yükseliş trendi martın son çeyreğine kadar böyle sürdü. Fakat koronavirüs salgınına sektör hazırlıksız yakalandı. Benim aldığım bilgilere göre yayıncılar matbaadaki kitaplarını basmışlardı. Mart’ın ilk haftasında 8.8 milyon, ikinci hafta 8.9 milyon, üçüncü hafta 8 milyon, son hafta alınan tedbirler sonrası ise 4.6 milyon bandrol verilmiş. Yani yarı yarıya düşmüş. Nisan ayında 10 milyon kitap basılırsa olumlu sayabiliriz. “Çeşit” olarak ifade edilen yeni kitap basımı ise beklemiyoruz. İşin satış kısmına bakarsak yayınevleri satışları yüzde 75 düştü fakat online satışlar 100'ün üzerinde arttı.” Kocatürk ayrıca kitabevleri, matbaacılar ve ciltçileri de kapsayan yayıncılık sektörünün mücbir sebep desteklerinden faydalandığını vurgularken vergilerin 3 ay; sigorta primlerinin ise ekim ayına kadar ertelendiğini de kaydetti.