Yayıncılık sektöründe büyüme devam ediyor: 2024’te kitap üretimi arttı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre, yayıncılık sektörünün büyüme verilerini paylaştı. Buna göre sektör iki yıl üst üste büyüme gösterdi. Kitap üretimi ise 2023 yılına kıyasla 2024'te yüzde 3,38 oranında arttı. 2022'de 380 milyon seviyesine gerileyen sektör, 2023'te toparlanma sürecine girdi ve 2024'te büyüme trendini sürdürdü.

Eğitim yayınları üretimde ilk sırada

2024'te üretilen kitapların yüzde 46,5'ini eğitim yayınları, yüzde 15'ini çocuk kitapları, yüzde 13,6'sını yetişkin kurgu edebiyatı ve yüzde 8,8'ini inanç yayınları oluşturdu. Akademik yayınların üretimi yüzde 2,5, gençlik kitapları ise yüzde 1 oranında oldu. Çocuk kitapları kategorisi, özellikle kurgu edebiyat ve erken öğrenme kitaplarıyla dikkat çekti.

İstikrarın sürdürülebilir olması için üretim süreçlerinin daha şeffaf ve düzenli bir şekilde kaydedilmesi gerektiği vurgulanırken ayrıca, 2024'teki sektördeki yükselişin 2025'te de devam etmesi bekleniyor.