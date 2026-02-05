Yazılım sektöründe panik satışı: Yatırımcılar AI korkusuyla geri çekildi

Yatırımcılar, gelişmiş yapay zeka araçlarının iş modellerini tehdit edebileceği kaygısıyla yazılım, reklam ve yatırım şirketlerinin hisselerinde satışa yöneldi. Satış dalgası, ABD yazılım hisselerini izleyen borsa yatırım fonunun yüzde 4,1’e varan düşüşle Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesine yol açtı.

Yazılım ETF’sinde sert değer kaybı

Söz konusu iShares ETF, yalnızca son yedi günde yaklaşık 1 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybı yaşadı. AppLovin Corp. ve Unity Software Inc. en sert düşüşleri yaşayan şirketler arasında yer alırken, Take-Two Interactive Software Inc. hisseleri yüzde 6,6 geriledi. Adobe Inc. ile Omnicom Group da satış baskısından etkilendi.

Avrupa’da da tablo benzer

Avrupa piyasalarında da yazılım hisselerindeki zayıflık dikkat çekti. SAP SE hisseleri iki yılın en düşük seviyesine inerken, veri analitiği şirketi LexisNexis’in sahibi Relx Plc 2022’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Kayıplar önceki güne kıyasla daha sınırlı kalsa da, Anthropic PBC’nin piyasaya sunduğu yapay zeka araçlarının yarattığı tehdit algısının sürdüğüne işaret etti.

“Ayrım gözetmeden satış yapılıyor”

Paris merkezli Mirova’da kıdemli hisse senedi yatırım müdürü Karen Kharmandarian, piyasadaki tabloyu, "Tüm yazılım grubunda açıkça ayrım gözetmeksizin satış yapılıyor. Taban yok, düşüş ivmesi çok güçlü. Biraz teslimiyet gibi görünüyor" diyerek özetledi.

Yapay zekanın yıkıcı etkilerinden kaçınmak isteyen yatırımcılar ise üretim tesisleri ve fiziksel altyapısı bulunan şirketlere yöneldi.

Kimya, telekomünikasyon ve otomotiv sektörleri, çarşamba günü Avrupa’nın Stoxx 600 endeksinde en iyi performansı gösteren alanlar oldu. JPMorgan Chase & Co.’da Avrupa yazılım hisselerini takip eden analist Toby Ogg, son 12-18 aylık dönemde teknoloji hisselerinde pozisyon azaltan yatırımcıların bu alana yönelik iştahının hâlâ zayıf olduğunu belirtti.

Beklentileri aşmak artık yeterli değil

Ogg, yazılım şirketlerinin beklentilerin üzerinde finansal sonuç açıklamasının dahi piyasayı ikna etmekte yetersiz kaldığını vurguladı. Bank of America Corp. analistleri de yayımladıkları bir notta, yapay zekanın sunduğu kişiselleştirme olanaklarının, statik fiyatlandırma modellerini müşteri beklentilerinden giderek uzaklaştırdığını ifade etti.

Güven sorunu derinleşiyor

Londra merkezli Ninety One’da portföy yöneticisi olan Stephanie Niven ise sektörde yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"Açık olan şey, kategori düzeyinde gerçekten bir güven kırılması yaşadığımız. Bu gerçekten önemli şirket düzeyinde güven yeniden tesis edilene kadar, bu tür ayrım gözetmeyen satışların devam edeceğini görüyoruz."

Nvidia’dan satışlara tepki

Yapay zeka veri merkezlerinin küresel ölçekte yaygınlaşmasında kilit rol oynayan Nvidia'nın CEO’su Jensen Huang ise, yapay zekanın yol açabileceği yıkıcı etkilere dair endişeler nedeniyle yazılım hisselerinde yaşanan bu haftaki satış dalgasını mantıksız olarak nitelendirdi.