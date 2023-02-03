YEDEP ile STK’lara 15 milyon TL destek

Belma ÖZGEN-KOCAELİ

Kocaeli Kent Konseyi tarafından ilk olarak 2022 yılında başlatılan YEDEP, Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması yoluyla kapsamlı çözüme katkı sağlayacak, toplum yararına yapılan faaliyetleri teşvik edecek, kentlilik bilincini ve aidiyetini geliştirmek için yenilikçi projelerin desteklenmesini amaçlıyor.

Kapsamlı çözüme katkı sağlayan projeler aracılığıyla şehre aidiyetin, güvenin, diyaloğun ve iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Toplumlar arası diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan YEDEP programı kapsamında küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere öncelikli alanlar bulunuyor.

Her öncelik alanında alt konuların da belirlendiği programda, öncelik 1’de Doğa, Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal içerme, Gençlik, Aile ve Kadın, Afet Yönetimi adlı 10 konu başlığı yer alıyor. Öncelik 2’de ise: Çevre ve İklim Değişikliği, İstihdam, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Afetlerle Mücadele, Aile, Kadın, Gençlik ve Engelli Çalışmaları 5 konu başlığı bulunuyor.

Hibe desteğinden faydalanmak isteyen STK’lardan hazırlanacak projelerin bu konu başlıkları ile ilgili olması bekleniyor.

Kocaeli’deki STK’lar başvurabilecek

İki ayrı öncelik üzerinden uygulanacak programa uygunluk kriterlerini taşıyan Kocaeli’nde faaliyet gösteren dernekler, vakıflar, federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilecek. Başvuru şartlarına göre proje başvurusu yapacak STK’lardan; birinci öncelik alanında 2022 yılı ve öncesinde kurulması, ikinci öncelik alanında ise 2020 yılı veya öncesinde kurulmuş olması, son kabul edilen mali dönemde beyan edilen değerin 75 bin TL veya üzerinde olması, yüzde 10 proje eş finansmanını karşılaması ve biri farklı alanda olmak üzere en az 2 ortak isteniyor.

Geçen yıl 5 milyon TL oranında destek verilen projede bu yıl kaynak tutarı 15 milyon TL olarak belirlendi. Sivil toplum kuruluşlarına öncelik alanına göre proje başına birinci öncelik alanı için en az 50 bin TL en fazla 75 bin TL ve ikinci öncelik alanı için ise en az 300 bin TL en fazla 500 bin TL tutarında mali destek verilecek. Proje sürelerinin öncelik alanına göre 3-5 ve 5-8 ay olması da gerekiyor. Hibe programı için proje başvuruları 16 Şubat 2023 tarihinde başlayıp, 16 Mart 2023 saat 23.59’da sona erecek.