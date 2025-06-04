Yedi şirkete soruşturma! Rekabet Kurumu, tarla tohumu piyasasını mercek altına aldı

Rekabet Kurumu, tarla bitkileri tohumları pazarında faaliyet gösteren yedi şirket hakkında rekabeti sınırlayıcı uygulamalarda bulundukları iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, bazı teşebbüslerin fiyat listeleri, üretim planları ve üreticilere yapılacak ödemelere ilişkin bilgileri rakipleriyle paylaşarak pazar paylaşımı yaptıkları yönündeki iddiaların incelendiği belirtildi. Önaraştırma sonucunda, bu davranışların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edebileceği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma açılan şirketler şunlar:

* Corteva Turkey Tohumculuk San. ve Tic. AŞ

* KWS Türk Tarım Tic. Ltd. Şti.

* Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. AŞ

* May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. AŞ

* Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti.

* Polen Tohumculuk San. ve Tic. AŞ

* Syngenta Tarım San. ve Tic. AŞ

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, hibrit endüstriyel kornişon tohumu ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarına ilişkin daha önce başlatılan soruşturmaların da halen sürdüğü hatırlatıldı.