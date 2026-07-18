Yediemin otopark ve çekici ücretlerine zam! Yeni tarife belli oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantılarında yediemin otoparkları ile araç çekme hizmetlerine uygulanacak yeni ücret tarifesini onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte hem çekici ücretleri hem de otopark tarifeleri önemli oranda yükselirken, zam oranları araç türüne göre farklılık gösterdi.

Araç çekme ücretine yüzde 38,9 zam

Mecliste kabul edilen yeni tarifeye göre araç çekme ücreti yüzde 38,90 artırılarak 1800 liradan 2500 liraya yükseltildi. Aynı şekilde 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de 2500 lira oldu.

En dikkat çekici artış ise ilave kilometre ücretinde yaşandı. Bu kalemde yüzde 42,86 oranında zam yapılarak ücret 70 liradan 100 liraya çıkarıldı.

Yediemin otopark ücretleri de yükseldi

Yeni tarifeyle birlikte yediemin otoparklarının günlük ücretleri de artırıldı.

Buna göre; motorlu bisikletlerde günlük ücret 50 liradan 70 liraya, motosikletlerde 100 liradan 130 liraya, otomobillerde ise 200 liradan 250 liraya yükseltildi.

Zam kararı ağır vasıtaları da kapsadı. Yeni tarifeye göre; kamyonet, arazi taşıtı ve minibüslerin günlük otopark ücreti 230 liradan 300 liraya, kamyon ve otobüslerin ücreti 350 liradan 450 liraya, iş makinelerinin günlük ücreti ise 450 liradan 600 liraya çıkarıldı.

İBB Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından yeni "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oy çokluğuyla kabul edildi.