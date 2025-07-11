Yediemindeki 14 bin araç satışa çıkıyor! 50 milyar liralık atıl araç ekonomiye kazandırılacak

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek yediemin otoparklarında bekletilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satılmasının önü açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile bu araçların satış süreci netleşti.

Buna göre, Emniyet ve Jandarma birimlerince trafikten men edilen araçlar için sahiplerine bildirim yapılacak.

6 ay içerisinde alınmayan araçlar, çevre şehircilik il müdürlükleri veya milli emlak müdürlükleri tarafından satılacak.

Hurda olanlar ayrı, kullanılabilir olanlar ayrı satılacak

Görevlendirilecek makine mühendisleri tarafından yapılacak teknik inceleme ile araçların hurda niteliği değerlendirilecek.

Hurda olanlar, lisanslı firmalara pazarlık usulüyle ve belirlenen asgari bedelin altında olmamak kaydıyla satılacak.

Hurda olmayan araçlar ise doğrudan idare tarafından satışa sunulacak.

Satışta, araç üzerindeki tüm şerhler (haciz, rehin, ipotek, vb.) kaldırılacak. Araç mülkiyeti, vergi ve ceza borçlarından arındırılmış şekilde yeni sahibine geçecek.

“14 bin araç satılacak, 50 milyar lira gelir bekleniyor”

Ankara Yediemin, Otopark ve Çekici İşletmeleri Dernek Başkanı Rasim Uluç, uygulamanın detaylarını paylaşarak şunları söyledi:

"Türkiye genelinde bu durumda 14 bin araç bulunduğunu ve satışlarından yaklaşık 50 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz."

Uluç, bu araçların büyük bölümünün hurdacılar tarafından satın alınacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Koltuklar hariç neredeyse her parça geri dönüştürülebilir. Motor, cam, bakır kablolar gibi pek çok parça sanayide hammadde olarak yeniden kullanılacak. Bu sayede artık yurtdışından hurda araç ithal etmek zorunda kalmayacağız."

Devlet gelir elde edecek, sahiplerine pay verilecek

Satıştan elde edilen gelir önce varsa alacaklı kamu kurumlarına aktarılacak. Kalan tutar araç sahibine bildirilerek, bir ay içinde başvurması halinde ödeme yapılacak. Beş yıl boyunca başvuru yapılmazsa, bu para Hazine’ye gelir olarak kaydedilecek.